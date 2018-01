Grimt Mbappé-sammenstød prægede dramatisk PSG-nederlag

Efter fem sejre på stribe i den franske liga kom storklubben Paris Saint-Germain ned på jorden i Lyon, hvor hjemmeholdet vandt 2-1 på et mål dybt inde i overtiden.

På flere måder blev det en grim aften for PSG, da det franske stortalent Kylian Mbappé måtte hjælpes fra banen efter et brutalt sammenstød.

Desuden fik Daniel Alves et direkte rødt kort.

Men kampens mest dramatiske øjeblik faldt efter en halv time, da Kylian Mbappé stødte grimt sammen med Lyon-målmanden Anthony Lopes.

19-årige Mbappé jagtede en lang fremlægning, men stødte voldsomt sammen med den fremadstormende keeper.

Mbappé modtog længe behandling, inden han måtte lade sig udskifte. Det er uvist, hvor medtaget teenageren er.

Forinden havde Lyon indledt kampen med et overrumplende mål på frispark efter to minutter.

Nabil Fekir tog chancen fra godt 30 meter og snød keeper Alphonse Aréola, der forventede et indlæg.

PSG fik udlignet i minuttet før pausen, da Layvin Kurzawa bragede en helflugter i nettet fra kanten af feltet.

Men det var ikke PSG's aften. Efter 12 minutter i anden halvleg så Daniel Alves rødt for et grimt frispark, men favoritten så dog alligevel ud til at køre en remis hjem.

Lige indtil det 94. minut, da Memphis Depay bragede et langskud ind i hjørnet fra mere end 20 meters afstand.

Det var PSG's blot andet nederlag i denne sæson. Holdet fører dog ligaen klart med 56 point. Lyon rykker med sejren op på andenpladsen med 48 point.