Barcelona-chef efter milliardhandel: Liverpool kunne have fået flere penge for Coutinho sidste sommer

1,2 milliarder kroner. Det var det beløb, som det ifølge spanske og engelske medier krævede for at sende den brasilianske fodboldspiller Coutinho fra Liverpool til Barcelona, hvor han mandag blev præsenteret som ny spiller på Camp Nou.

En handel, der rangerer som den tredjedyreste i fodboldhistorien. Men over for den spanske fodboldavis, Marca, tilkendegiver FC Barcelonas vicepræsident, Jordi Mestre, at Liverpool faktisk havde et endnu større bud på bordet, da den catalonske storklub forsøgte at hente brasilianeren i sommers.

»Forskellen på det, vi bød i sommer, og det vi bød her i januar, er, at tallet er blevet en del mindre. Jeg kan ikke komme nærmere på tallene, fordi det vil bryde med den aftale, som vi har lavet med Liverpool,« siger han.

Laudrup: Coutinho skal lukke fremtidigt hul efter Messi

Mandag blev det også annonceret, at Coutinho er ude med en skade de kommende tre uger. Men hverken skadesperioden eller den høje pris for den offensive profil er noget, som bekymrer Mestre.

»Det vigtigste er, at Coutinho er her nu. Hvis klubbens ledelse beder om en spiller, og sportsdirektør Oscar Grau siger, at han kan få ham, så er svaret nemt,« siger Barcelonas vicepræsident.

Flere engelske medier beskrev mandag, at Coutinho betalte omkring 100 mio. kr. af egen lomme for at få skiftet fra Liverpool til Barcelona til at gå igennem nu.