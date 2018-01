Jakob Michelsen afviser kritikken: »Men jeg er selvfølgelig skuffet«

Jakob Michelsen har et godt navn i Danmark, da han for et par år siden sensationelt hentede sølv i Superligaen med Sønderjyske.

Men samme succes nåede han ikke at få i svenske Hammarby, der hentede ham til klubben fra begyndelsen af 2017. Torsdag blev han fyret.

»Jeg er selvfølgelig skuffet over ikke kunne få lov til at gå i mål med projektet. Jeg blev købt fri af Sønderjyske for et år siden, og 2017 skulle være et opbygning- og oprydningsår, hvor jeg i 2018 skulle tage Hammarby op på det næste niveau, og det er jeg træt af, at jeg ikke er en del af, for vi har sammensat en spændende trup og fået nogle spændende typer ind i en klub med et kæmpepotential,« siger Jakob Michelsen.

Blå bog Jakob Michelsen Trænerkarriere 2007–2009 IK Skovbakken (kvinder)

2009–2010 IK Skovbakken

2011–2012 Hobro IK

2012–2013 Tanzania U19

2014–2015 Skive IK

2015–2016 Sønderjyske

2017– 2018 Hammarby IF

Årets fodboldtræner i Danmark 2015

Sølv med Sønderjyske i sæsonen 2015/16

Selvom at Hammarby takker Jakob Michelsen, skjuler klubbens sportschef, Jesper Jansson, ikke, at danskeren er blevet fyret på grund af uenigheder.

»Vi er i sidste ende overbeviste om, at det er den rigtige retning for Hammarby. I de diskussioner, vi for nyligt har haft internt, har vi helt klart følt, at vi ikke har samme syn som Jakob om, hvordan vi vil udvikle holdet, truppen og vores spil,« siger Jesper Jansson i en pressemeddelelse.

Jakob Michelsen har ikke ingen kommentar til den udmelding.

»Jeg kan se mig selv i spejlet og være tilfreds med det arbejde, jeg har præsteret,« siger den 37-årige dansker.

Rygterne om hans fyring kunne allerede onsdag aften læses i svensk presse, men Jakob Michelsen troede alligevel, at han skulle fortsætte.

»Når rygterne går, når man at tænke sine tanker, men jeg troede, at jeg også var træner i 2018. Men jeg kan ikke være overrasket, når jeg har læst dagspressen i den seneste uges tid,« siger Jakob Michelsen.

Hammarby: Kontrakten med Jakob Michelsen er ophævet

Ifølge svensk presse var der utilfredshed i spillertruppen, men den udlægning kan Jakob Michelsen ikke genkende.

»Det er mit indtryk, at jeg havde opbakningen, og det er der også nogle af spillerne, der har sagt efter fyringen. Der er altid utilfredse spillere på bænken, men jeg vil rose spillerne for at have banket en god træningskultur op,« siger Jakob Michelsen.

I den overståede sæson opnåede Hammarby den bedste placering i ni år, men Jakob Michelsen er ikke bitter over fyringen.

»Det skal man ikke være. Man kan være ærgerlig og ked af det, men det er en præmis i fodboldverdenen, og det er jeg meget bevidst om. Niendepladsen var lidt sekundær, for det handlede om at gøre os klar til næste år.«

Jakob Michelsen siger, at han nu vil fordøje fyringen.

»Men der er ingen tvivl om, at jeg er fodboldtræner.«