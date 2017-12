Fakta: De ti dyreste fodboldhandler

Virgil van Dijk skifter ved årsskiftet fra Southampton til Liverpool ifølge flere britiske medier for 75 millioner pund. Det vil sende ham ind på top-10-listen over tidernes dyreste fodboldspillere. Sådan ser listen ud:

1. Neymar, 1,685 milliarder kroner, fra Barcelona til Paris Saint-Germain i 2017.

2. Ousmane Dembélé, 813 millioner kroner, fra Dortmund til Barcelona i 2017.

3. Paul Pogba, 747 millioner kroner, fra Juventus til Manchester United i 2016.

4. Gareth Bale, 716 millioner kroner, fra Tottenham til Real Madrid i 2013.

5. Cristiano Ronaldo, 672 millioner kroner, fra Manchester United til Real Madrid i 2009.

6. Gonzalo Higuain, 633 millioner kroner, fra Napoli til Juventus i 2016.

7. Romelu Lukaku, 630 millioner kroner, fra Everton til Manchester United i 2017.

7. Virgil van Dijk, 630 millioner kroner, fra Southampton til Liverpool i 2018.

9. Luis Suarez, 546 millioner kroner, fra Liverpool til Barcelona i 2014.

10. James Rodríguez, 529 millioner kroner, fra Monaco til Real Madrid i 2014.

Til sommer forventes det, at Kylian Mbappé skifter sit lejemål i Paris Saint-Germain ud med en permanent kontrakt. PSG har allerede aftalt med Monaco at betale cirka 1,35 milliarder kroner for stortalentet, hvis PSG og Mbappé ønsker at gøre skiftet permanent.

Priserne er baseret på købsprisen i pund på handelstidspunktet og tager ikke højde for inflation.

Kilde: AFP.