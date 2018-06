FAKTA: Sådan gik det i torsdagens VM-kamp

Der blev spillet en enkelt kamp på førstedagen ved VM i fodbold.

Rusland - Saudi-Arabien 5-0

Værtslandet Rusland indledte VM i fodbold med en storsejr på 5-0 over Saudi-Arabien. Torsdagens åbningskamp på Luzhniki Stadium i Moskva var en ensidig forestilling med Rusland i klar dominans. Rusland modbeviste i perioder de kritikere, som har tvivlet på værtslandets evne til at spille flot fodbold. Saudi-Arabien havde ikke en eneste afslutning inden for målrammen i hele kampen, og offensiven var i det hele taget ikke skræmmende.