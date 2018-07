Neymar indrømmer overdramatisering ved VM

For første gang siden VM-slutrunden i Rusland medgiver den brasilianske fodboldstjerne Neymar, at han flere gange under slutrunden overspillede situationer, efter at han var blevet nedlagt af modstandere.

Neymar modtog under VM stor kritik fra modspillere, kommentatorer og fans for at skrue for meget op for skuespillet, og i en reklamefilm på brasiliansk tv tager Neymar nu kritikken til sig.

Neymar svarer på VM-kritik: Det var overdrevet

- Mange af jer synes, at jeg overdriver. Det gør jeg også engang imellem. Men sandheden er, at jeg lider på banen.

- I synes måske, at jeg falder for ofte. Men sandheden er, at jeg ikke faldt. Jeg faldt fra mig selv, da vi røg ud af VM. Det gør mere ondt end en opereret ankel, siger Neymar.

Da brasilianeren i forrige uge første gang udtalte sig om det påståede skuespil, affejede han kritikken og påpegede i stedet, at modstanderne under VM sparkede ham ned.

Nu ser han på kritikken med andre øjne.

- Jeg har brugt lang tid på at lære at acceptere kritikken. Jeg har brugt lang tid på at se mig selv i spejlet og blive en ny mand. Jeg faldt, men kun når man falder, kan man rejse sig op igen, siger Neymar.

Den udskældte brasilianer scorede to gange under VM, inden Brasilien blev slået ud af slutrunden med et 1-2-nederlag til Belgien.