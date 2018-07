Kroatisk landsholdsspiller har takket nej til VM-medalje

Det kroatiske hold imponerede mange iagttagere, da holdet overraskede og kæmpede sig hele vejen til finalen ved VM i fodbold mod Frankrig.

Kroatien måtte dog se sig slået i finalen, og vente hjem med sølv frem for guld.

Det var dog ikke alle spillere, der valgte at modtage deres sølvmedalje med glæde og stolthed. Angriberen Nikola Kalinic vil nemlig ikke have noget med sølvmedaljen at gøre. Det skriver det kroatiske sportsmedie Sportske Novosti.

Kalinic kom aldrig til at spille så meget som et eneste minut i VM-slutrunden i Rusland, da han blev sendt hjem efter interne uenigheder med landstræneren, Zlatko Dalic.

DBU-formand: Et flot VM løser ikke problemerne i Rusland

Spilleren nægtede nemlig at blive skiftet ind under Kroatiens kamp mod Nigeria, som var i første runde i de to landes gruppe. Kalinic, der til daglig planter sine fødder på banen i AC Milan, påstod at hans modvilje til indskiftning skyldtes rygproblemer. Den forklaring afviste Dalic dog.

Nu har Kalinic meddelt, at han ikke er interesseret i at have en medalje fra en VM-slutrunde, han slet ikke har deltaget i. Kalinic var ellers blevet tilbudt medaljen på opfordring fra spillere og ledere fra det kroatiske landshold.

»Tak for medaljen, men jeg spillede ikke i Rusland,« lød ordene fra spilleren til avisen Sportske Novosti.

Se billederne: Fest, farver, regnvejr og Putins paraply efter VM-finale

Kampen mod Nigeria var dog heller ikke første gang, at Kalinic nægtede at lade sig skifte ind med begrundelsen, at han havde rygproblemer. I en venskabskamp mod Brasilien var det nemlig netop dét, der skete. Og de to tilfælde blev i sidste ende nok for holdets træner.

»Nikola varmede op og stod til at blive skiftet ind i anden halvleg, men han fortalte mig, at han ikke var klar til at spille på grund af smerter i ryggen. Det samme skete mod Brasilien (i en venskabskamp, red.) og til søndagens træning. Jeg har brug for spillere, der er klar til at spille, og da han ikke er klar, har jeg sendt ham hjem,« sagde Zlatko Dalic på et pressemøde efter Nigeria-kampen.