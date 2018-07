Franske verdensmestre hyldet på Champs-Élysées

15 gange skal Tour-feltet søndag hen over brosten, og det er garanti for drama og styrt.

Fuglsang rykkede to pladser op efter drama:

Frankrig vandt den mest målrige VM-finale i 52 år. Spillernes alder antyder, at Frankrig er landsholdsfodboldens nye stormagt.

Guldregn over Les Bleus:

Sportsligt blev VM et nederlag for verdensfodbolden og en næsten hånlig dominans af Europa.

Efter VM-triumfen måtte fransk politi træde ind over for grupper, der skabte uro ved fejringerne i landet.

Franskmændene fejrede søndag landets anden VM-titel. På den parisiske bar Le Carillon, som i 2015 blev ramt af et terrorangreb, var sejrens sødme helt speciel.

Forsvarsspilleren Adil Rami stopper på Frankrigs landshold efter søndagens sejr over Kroatien i VM-finalen.

Et stort banner med kroatisk skrift blev vist med teksten "Det er sådan, Kroatien er elsket", mens et andet banner lød:

Ifølge AFP havde mange kroater taget fri fra arbejde for at hylde nationens fodboldspillere.

Her tog omkring 100.000 mennesker opstilling langs vejene omkring Zagreb, hvor profilen Luka Modric og de øvrige kroatiske landsholdsspillere blev fragtet i en åben bus og fejret for VM-sølvet.

På dansk kalder man den orden for Æreslegionen, og den blev indstiftet af Napoleon i 1802.

Mandagens hyldest fulgte efter en lang fest i det meste af landet natten til mandag, da millioner af franskmænd var ude på gader og stræder for at fejre triumfen.

Det er tidligere sket for brasilianske Mario Zagallo og tyske Franz Beckenbauer.

VM-titlen var den anden i historien for Frankrig, der også blev verdensmester i 1998.

Paradekørsel på Champs-Élysées for øjnene af tusindvis af franske fodboldfans stod på menuen, da 4-2-sejren i VM-finalen over Kroatien blev fejret i landet.

Det franske landshold blev hædret med landets fineste orden, efter at Frankrig søndag vandt VM i fodbold.

