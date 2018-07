Fransk reserve stopper på landsholdet efter VM-triumf

15 gange skal Tour-feltet søndag hen over brosten, og det er garanti for drama og styrt.

Fuglsang rykkede to pladser op efter drama:

Frankrig vandt den mest målrige VM-finale i 52 år. Spillernes alder antyder, at Frankrig er landsholdsfodboldens nye stormagt.

Guldregn over Les Bleus:

Sportsligt blev VM et nederlag for verdensfodbolden og en næsten hånlig dominans af Europa.

Efter VM-triumfen måtte fransk politi træde ind over for grupper, der skabte uro ved fejringerne i landet.

Franskmændene fejrede søndag landets anden VM-titel. På den parisiske bar Le Carillon, som i 2015 blev ramt af et terrorangreb, var sejrens sødme helt speciel.

Den fransk-marokkanske fodboldspiller har tidligere spillet for italienske AC Milan og spanske Sevilla, inden han lagde vejen forbi Marseilles.

Rami fik sin landsholdsdebut i 2010 og har siden spillet 35 landskampe for Frankrig.

Forsvarsspilleren fortsætter sin karriere på klubniveau, hvor han spiller for Olympique de Marseille i den bedste franske liga, Ligue 1.

32-årige Rami nåede ikke at få spilletid ved dette VM.

Adil Rami fik sin landsholdsdebut i 2010 og har siden spillet 35 landskampe for Frankrig. Foto: Matthias Schrader

Forsvarsspilleren Adil Rami stopper på Frankrigs landshold efter søndagens sejr over Kroatien i VM-finalen.

