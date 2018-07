Griezmann hylder immigrationen efter fransk finalesejr

Det skete i 1998, og nu skete det i 2018. Frankrig vandt VM i fodbold med et hold af spillere, der har ophav fra adskillige forskellige lande. 14 af VM-truppens 23 spillere, inklusive profilerne Kylian Mbappé og Paul Pogba, har ophav i et afrikansk land.

I en tid da immigrationen fra Afrika kritiseres politisk og udlægges som et af Europas største problemer, gik Frankrigs Antoine Griezmann, som scorede på straffespark til 2-1 i finalen, den anden vej efter sejren.

»Det er det Frankrig, vi elsker,« sagde Griezmann om, at spillerne komme fra vidt forskellige baggrund og forældre i forskellige lande.

»Der er forskellige ophav, men vi er alle forenede som franske. Det er det samme på vores hold. Der er mange spillere fra forskellige steder, men vi spiller alle for det samme. For vores land. Når vi har trøjen på, gør vi alt for hinanden, og det er vidunderligt,« lød det fra Griezmann.

Hans pressekonference efter finalesejren havde sine sjove indslag. Først gik Griezmann ind i rummet, hvor der sad mere end 100 journalister. Der var helt stille, men Griezmann ikke blot opfordrede, han nærmest krævede klapsalver mod sig selv. Mod den nye verdensmester. Senere fik en journalist fra Uruguay lov til at stille et spørgsmål, men det var slet ikke hans intention. I stedet ville journalisten have Griezmann til at bære et uruguayansk flag over sine skuldre, hvilket den franske verdensstjerne gladelig gjorde, hvorefter han fortsatte med at fortælle

»Faktisk har jeg endnu ikke forstået, hvad der er sket. Verdensmesterskabet. Det er så stort. Jeg er stolt af spillere, trænere, ledere, staben. Vi har skabt historie. I aften skal vi se vores familier og feste. I morgen bliver det på samme måde i Frankrig,« lød det fra Griezmann.

Frankrig har nu haft en række generation af fremragende landshold. I 1980’erne var det Platinis, i 1990’erne og 00’erne var det Zinedine Zidanes. Antoine Griezmann købte dog ikke, at dette var hans landshold.

»For mig er kollektivet det vigtigste. Vi har set det til VM. Når man har et stærkt og forenet hold, virker det. Jeg vil være i fransk fodbolds historie med mit hold. Jeg har nok ikke forstået det endnu, men mine børn vil se det,« forklarede han.

Griezmanns største øjeblik i finalen var også det mest nervepirrende. Kroatiens Ivan Perisic ramte i 1. halvleg ved stillingen 1-1 bolden med hånden. Dommer Nestor Pitana dømte først ikke noget straffespark, men det gjorde han efter at have konsuleret med VAR og set episoden igennem i ganske lang tid.

»Da dommeren gik hen for at se VAR, forstod jeg ikke, hvad der skete. Da han dømte straffespark forsøgte jeg at lade som om, at det var en ligakamp. Jeg brugte samme trick, som jeg gør for tiden. Det virkede, og jeg håber, at det bliver ved,« lød det fra Griezmann.