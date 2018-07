Han havde kun lige nået at sætte sig. Didier Deschamps skulle til at udlægge teksten for Frankrigs verdensmesterskab efter 4-2 sejren over Kroatien i finalen. Det nåede han ikke. For så væltede det ind med franske landsholdsspillere, der hujede, sang, dansede og overhældte deres træner med champagne, mens de sang en hyldestsang til ham.

Forrest i løjerne stod Paul Pogba; en af verdens største fodboldstjerner som også havde scoret i finalen, da han gjorde det til 3-1. Det tog lidt tid for Deschamps at samle sig, men da han havde gjort det, forsøgte han med vådt hår og tøj at sætte ord på triumfen.

»Vores største kvalitet var, at de havde den rigtige indstilling. Vi havde også i dag de mentale og psykologiske kvaliteter, som var afgørende for dette VM. Vi kunne se, at de hold med de bedste, tekniske færdigheder ikke havde nok. I dag i 1. halvleg var vi også pressede, men vi blev ved og gav aldrig op,« lød det fra Didier Deschamps.

Frankrig havde dommermarginalerne og er verdensmester

Han blev selv verdensmester som spiller i 1998. Dengang blev Frankrig hyldet for nyt, frisk offensivt spil. Det er ikke sikkert, at det samme bliver tilfældet denne gang, men Deschamps er ligeglad med, hvad folk vil huske denne verdensmester for.

»Det er svært at svare på. Hvad skulle folk huske? Frankrig er verdensmester. Derfor gjorde vi tingene bedre end de andre. Spørgsmålet er, om Frankrig er en smuk mester? Vi er mester, og det vil blive husket i løbet af de næste fire år. Det er det vigtigste,« lød det fra Deschamps.

Sammen med Franz Beckenbauer og Mário Zagallo udgør Deschamps nu en eksklusiv trio på tre personer, som har vundet verdensmesterskabet i fodbold som spiller og træner.

»Det er en stor fornøjelse. En lille cirkel at blive en del af. De var begge bedre, tekniske spillere end mig. Jeg er dog meget gladere for at se mine spilleres glæde end at glæde mig selv over dette. Kylian Mbappé er 19 år, og han er verdensmester. Måske kan han blive det igen, men eksempelvis nåede hverken Thierry Henry eller David Trezeguet det, så der er ikke noget større.«

Kroatiens landstræner: »Døm aldrig sådan et straffespark i en VM-finale«

Deschamps var ikke i tvivl om, hvad dette vil betyde for spillerne på det franske landshold. De kommer som fodboldspillere aldrig i nærheden af noget lignende.

»Jeg havde den enorme fornøjelse og nydelse at vinde for 20 år siden. Det var endda i Frankrig, så det vil vi huske for altid. I dag er det lige så stort. Disse spillere vil blive husket for altid. Der er intet som at blive verdensmester. Måske vil det ikke ændre dem som mennesker, men som fodboldspillere er der intet over dette.«