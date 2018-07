Kroatiens landstræner: »Døm aldrig sådan et straffespark i en VM-finale«

Det er ikke kutyme for Kroatiens landstræner, Zlatko Dalic, at kritisere dommeren efter en kamp. At give ham skylden for et eventuelt nederlag. Dalic kunne dog alligevel ikke lade være med at kritisere den VAR-kendelse, som førte til Frankrigs meget afgørende 2-1 scoring i søndagens VM-finale, som Kroatien tabte 2-4. Det skete på hans sidste pressekonference ved VM i fodbold.



»Vi spillede godt og kontrollerede kampen. Så var der frisparksmålet, og derefter VAR-kendelsen til straffesparksscoringen,« sagde Dalic og konkluderede.

»Jeg kommenterer aldrig dommeren, men du må aldrig give sådan et straffespark i en VM-finale. Måske var vi uheldige. I de første kampe har vi måske haft heldet, men det havde vi ikke i dag.«

Ved Frankrigs 1-0 scoring smed Antoine Griezmann sig inden den kontakt, som gav ham et frispark. Ved det lavede Mario Mandzukic selvmål, men han blev skubbet i ryggen af Paul Pogba, der måske lavede frispark i situationen. Pogba var tilmed offside eller meget tæt på at være det.

Ved 2-1 målet havde dommer Nestor Pitana ikke dømt straffespark, inden han af videodommerassistenten (VAR) blev gjort opmærksom på en forseelse. Efter at have set den igennem fik Frankrig straffespark, da Ivan Perisic ramte bolden med hånden.

Dalic forsøgte dog at udlægge sine ord på en måde, så det ikke skulle fortolkes som en stor kritik. Han var til gengæld meget tilfreds med sit holds præstation.

Luka Modric kåret til bedste spiller ved VM 2018

»Vi spillede måske vores bedste kamp ved VM, men vi indkasserede fire mål. Mod et hold som Frankrig, må man ikke lave fejl. Vi er kede af det, men vi må være stolte over vores præstation,« lød det fra Zlatko Dalic, der kun havde én ting i hovedet.

»Jeg er klar til hvile nu. Der har været en meget hård periode over de seneste par måneder. Det har været dejligt med drengene, og jeg er meget glad for vores præstation.«

Kroatien var det indbyggermæssigt mindste land til at nå en VM-finale fra Europa og det mindste land siden Uruguay i 1950. Dalic havde en opfordring til andre små lande efter Kroatiens præstation.

»Der er et slogan på vores holds bus. Der står, at vi er et lille land med store drømme. Det er en god besked til alle. Arbejder man hårdt, kan man nå meget. Det er en god besked for små lande, men man skal have drømme og ambitioner. Dem skal man følge, og så kan man måske en dag lykkedes med tingene. Man skal aldrig stoppe med at tro.«