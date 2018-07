Luka Modric kåret til bedste spiller ved VM 2018

»Vi skylder os selv at gribe denne mulighed,« siger Frankrigs målmand og anfører.

To år efter finaleskuffelsen:

15 gange skal Tour-feltet søndag hen over brosten, og det er garanti for drama og styrt.

Fuglsang rykkede to pladser op efter drama:

Frankrig vandt den mest målrige VM-finale i 52 år. Spillernes alder antyder, at Frankrig er landsholdsfodboldens nye stormagt.

Guldregn over Les Bleus:

Belgien tabte sin anden VM-semifinale i historien. Det gør det svært ikke at håbe en lille smule på ristet hane i finalen.

Chelsea-keeper Thibaut Courtois, der er målmand for Belgiens landshold, blev kåret som slutrundens bedste målmand, mens Spanien modtog fair play-prisen.

Topscorerprisen ved VM var også i spil søndag, da både Antoine Griezmann og Mbappe inden finalen havde scoret tre gange. Begge scorede et mål i finalen, men det var ikke nok til at indhente Englands Harry Kane.

Den 19-årige Paris Saint-Germain-spiller scorede også i finalen, da han øgede den franske føring til 4-1, og han blev den næstyngste spiller til at score i en VM-finale efter Pelé i 1958, da Brasilien slog Sverige 5-2.

Han ville nok hellere have vundet VM-guld, men Kroatiens Luka Modric kunne efter VM-finalen lade sig hylde som turneringens bedste spiller.

