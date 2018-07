Pussy Riot stod bag afbrydelsen af VM-finalen

Det var det russiske feministiske punk-kollektiv Pussy Riot, der stod for den korte afbrydelse af aftenens VM-finale, da fire personer kort løb ind på banen, inden de blev eskorteret ud igen af sikkerhedspersonale.

»News flash! For bare et par minutter siden optrådte fire medlemmer af Pussy Riot til VM's finalekamp - "Politimand træder ind i kampen".«



Pussy Riot beskriver, at motivet bag afbrydelsen var en demonstration for at få den russiske regering til at frigive alle politiske fanger. En af medlemmerne kunne ses løbe ind på banen, for derefter at high-five den franske spiller Kylian Mbappé.

Pussy Riot blev et verdenskendt band efter tre medlemmer blev fængslet i 2012 for at have arrangeret en aktion mod den russiske præsident, Vladimir Putin. Putin var til stede til VM-kampen.

Pussy Riot er da heller ikke blege for at udtale sig om situationen i Rusland, og retter ofte gerne skarp kritik af landets regering.

Et af bandets medlemmer, Olga Kurachyova har søndag aften udtalt til Reuters, at hun var en af de fire, der løb på banen under finalen, og på nuværende tidspunkt bliver tilbageholdt af politiet i Moskvas Luzhnik-stadion, hvor kampen blev afholdt.