Fakta: Lørdagens kamp ved VM i fodbold

Mestrene fra FC Midtjylland føler, at klubben har fundamentet til en storklub på plads. Så derfor vil klubben spille med om titlen hver eneste sæson.

For rører man ved cyklen, vælter rytteren. Mød cheflægen ved Tour de France, der altid er klar til at behandle de mest alvorlige kvæstelser.

Englands landstræner ser en stor lyst til at spille lørdagens VM-bronzekamp hos sine spillere.

Som 17-årig måtte Ivan Perisic forlade Kroatien for at redde sin families gård.

Belgiens gyldne generation med et hav af profiler på holdet tabte til Frankrig i den anden semifinale. 0-1 blev resultatet, hvilket var skuffende, da belgiernes offensiv hidtil har sprudlet i Rusland.

Det engelske fodboldlandshold har vundet i popularitet i hjemlandet efter at være kommet blandt de sidste fire i Rusland. Englænderne var tæt på VM-finalen. Man var foran mod Kroatien, som i sidste ende vandt 2-1 efter forlænget spilletid.

Bookmakerne har Belgien som favorit mod England, når de to hold skal kæmpe om VM-bronzen.

