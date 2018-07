Kroatisk stjerne: »Vi bliver 4,5 mio. kroater på banen søndag«

Som så mange andre fodboldspillere kan den kroatiske midtbanespiller Ivan Rakitic godt lide tatoveringer. Denne fredag i Moskva sagde han det vist nok for sjovt, men Kroatiens stjernespiller fra FC Barcelona erklærede sig ikke desto mindre klar til at få en tatovering i panden, hvis det kunne sikre, at hans landshold ville vinde søndagens VM-finale mod Frankrig.

»Her. På min pande,« svarede han raskt på spørgsmålet om, hvor han ville få en tatovering som mindre om et verdensmesterskab.

»Der er masser af plads der, men jeg må hellere spørge min kone, om hun vil acceptere sådan en idé,« sagde han med et stort smil.

»Der vil være 4,5 mio. spillere på banen på søndag. Vi ved, at dette er den største kamp i vores liv, og vi vil forlade banen med hovedet højt og gøre alt vi kan for at vinde.« Kroatiens midtbanespiller, Ivan Rakitic »Der vil være 4,5 mio. spillere på banen på søndag. Vi ved, at dette er den største kamp i vores liv, og vi vil forlade banen med hovedet højt og gøre alt vi kan for at vinde.«

Kroatien er i finalen for første gang i landets 27 årige historie. Man fornemmede denne dag i Moskva på udtalelserne fra Ivan Rakitic, hvor stort det er for nationen, spillerne og alle kroater.

»Du skal bare se på billederne fra Kroatien for at indse, hvad der er sket der i løbet af den seneste måned. Glæden derhjemme fra dag et var utrolig. Det kan ikke beskrives med ord. Glæde, sammenhold og stolthed. Vi har alle fortjent det,« lød det fra midtbanespilleren, inden han malerisk understregede, at kampen på søndag ikke spilles af et hold af 11 spillere. At den ikke handler om den kroatiske delegation i Rusland.

»Der vil være 4,5 mio. spillere på banen på søndag. Vi ved, at dette er den største kamp i vores liv, og vi vil forlade banen med hovedet højt, og gøre alt vi kan for at vinde.«

Luka Modric, Sime Vrsaljko og Ivan Rakitic jubler over Mario Mandzukic' mål til 2-1 i semifinalen mod England. Foto: Frank Augstein/AP

Kampen på søndag vil blive Ivan Rakitic’ kamp nummer 71 i løbet af det seneste kalenderår. Det er, så vidt vides, rekord. Aldrig har en spiller spillet så mange fodboldkampe i løbet af et år.

»Jeg har læst det et eller andet sted, men der vil være et overskud af energi,« på søndag lød det fra Rakitic på spørgsmålet om, hvorvidt han kan blive ved med fysisk at holde til belastningen.

Op til finalen fylder VM-semifinalen fra 1998 en del. Den blev vundet af Frankrig mod Kroatien, som ellers førte 1-0 men endte med at tabe på to scoringer af Frankrigs højre back i den kamp, Lillian Thuram.

»Vi må lægge det bag os. Historien er historie. Vi har tænkt på Lillian Thurams to mål i lang tid, men vi må lægge det bag os. Vi vil vinde på søndag og har den største respekt for Frankrig. Det er op til os at spille rigtigt og bringe pokalen hjem,« lød det fra Rakitic, som fornemmer en enorm støtte til det kroatiske hold. Ikke kun fra indbyggerne i hjemlandet men fra mange steder over hele verden.

»Jeg har på fornemmelsen, at hundredvis af millioner vil heppe på os. Jeg har modtaget beskeder fra Argentina, Spanien, hele verden. Dette er fantastisk, og det viser, vi er fortjente finalister. Vi vil vise verden, at vi er sammen og vi vil gøre verden glad med denne store sejr.«