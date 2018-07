Fifa-præsident kalder russisk VM for det bedste nogensinde

Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, betegner VM-slutrunden i Rusland som "den bedste nogensinde".

Kvaliteten af selve kampene og de russiske værters organisation har sørget for det, mener han.

- Jeg har sagt, at dette VM ville blive det bedste VM nogensinde. I dag kan jeg sige det med større overbevisning. Det er det bedste VM, siger han ifølge flere nyhedsbureauer.

VM slutter søndag med finalen mellem Frankrig og Kroatien i Rusland. Lørdag spiller England og Belgien om bronzemedaljerne.

Infantino tilføjer, at han i sidste uge fortalte den russiske præsident, Vladimir Putin, at "verden er blevet forelsket i Rusland over de seneste fire uger".

- Alle har opdaget dette flotte land, dette indbydende land, der er fyldt med mennesker, som vil vise verden, at hvad der nogle gange er blevet sagt, ikke er det rigtige, siger Fifa-bossen.

Rusland og Putin har gjort sig uvenner med store dele af Vesten efter annekteringen af den ukrainske halvø Krim i 2014 i kølvandet på en revolution i den tidligere sovjetrepublik.