»Vi skylder os selv at gribe denne mulighed,« siger Frankrigs målmand og anfører.

To år efter finaleskuffelsen:

Kroatisk og serbisk succes ved VM og i Wimbledon forener sportsstjerner fra de to nationer. Se JP's bud på de to holdopstillinger i finalen.

Forbrødring over VM og Wimbledon:

15 gange skal Tour-feltet søndag hen over brosten, og det er garanti for drama og styrt.

Belgien tabte sin anden VM-semifinale i historien. Det gør det svært ikke at håbe en lille smule på ristet hane i finalen.

Med en hel kamp mere i benene er det et slidt, kroatisk hold, som spiller VM-finale.

