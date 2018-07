Jeg tænker tilbage på et andet lille land, der var i præcis den samme situation før EM-finalen i 1992, men som bare ikke ville give sig, skriver Morten Bruun i sin VM-klumme.

Danske topryttere vil meget gerne køre for Bjarne Riis, hvis han får skabt et nyt dansk storhold.

I tre år har Danmarks Idrætsforbund været stærkt kritiske over for, at Bjarne Riis arbejder som leder i cykelsporten. Det stopper nu.