Englænderne forsøger stadig at få det store brexit-regnestykke til at gå op, men fodboldmæssigt har de fundet et facit lige efter deres hoved – med lidt hjælp fra en gammel arvefjende.

I 2010 blev Thomas Müller topscorer ved VM i Sydafrika, mens Tyskland røg ud i semifinalen for så at tage revanche fire år senere ved at ryge helt til tops ved slutrunden i Brasilien.

Belgien-England 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Thomas Meunier (4.), 2-0 Eden Hazard (82.)

Belgien: 7 England: 4 Dommer: Alireza Faghani, Iran, 6

I 2018 ender Harry Kane højst sandsynligt som topscorer ved VM i Rusland, mens England forleden røg ud i semifinalen, og så mener den overtroiske del af ønationen selvfølgelig, at det internationale fodboldforbund lige så godt kan aflyse VM i Qatar 2022 og sende trofæet til London.

Bedømt ikke blot på lørdagens bronzekamp vil en sådan gestus også være Englands måske eneste reelle chance for at kunne kalde sig verdensmestre for første gang siden 1966, for til trods for de opløftende takter og det megen hysteri på hjemmefronten har Gareth Southgates udvalgte stadig et stykke op til de allerbedste mandskaber.

Blandt disse er Belgien, der mere end fortjent vandt 2-0 på et tidligt mål og var overlegen både teknisk og taktisk i det opgør, som altid er det mest uinteressante ved et VM at overvære og det mest pinsomme for spillerne at deltage i, fordi det kommer så kort efter begge holds semifinaleskuffelser og naturligvis blot er en svag erstatning for den forpassede finaledeltagelse dagen efter.

Unge, men tunge ben

Især englænderne havde da også valgt at bytte lidt rundt for at give nedbrudte sjæle et hvile og reserverne lidt spilletid, og derfor blev startopstillingen med en gennemsnitsalder på 25 år og 174 dage deres yngste nogensinde til en VM-kamp, men der var ikke meget ungdommelig friskhed og uforfærdet gåpåmod.

Tværtimod var de helt fra indledningen mindst ét skridt. Englænderne burde ellers være forberedt på stort set alle modstanderne og deres spidskompetencer, da godt halvdelen af spillerne i den belgiske trup tjener de ugentlige millioner i Premier League og ikke skulle bruge lang tid på at sætte deres daglige holdkammerater på plads.

Et langt udspark fra Courtois blev flækket videre med hovedet af Chadli, der derefter løb i dybden, modtog en stikning retur fra Lukaku og sparkede den fladt ind i feltet, hvor Thomas Meunier sneg sig foran en slumrende Danny Rose og gled 1-0 ind forbi Jordan Pickford.

Med sine offensive raids og store sikkerhed i boldomgangen var højrebacken fra PSG savnet stort i belgiernes semifinalenederlag til franskmændene, og tilbage efter karantæne sørgede han for større bredde i fremadrettede bestræbelser og gjorde det dermed sværere for englænderne at lukke ned.

Mere end tacklinger og spark ud af kommunen: Højrebacken, der elsker et smeltet ur Ud over fodbold går Thomas Meunier meget op i kunst og er især vild med et af Salvador Dalis berømte værker.

Især før pausen var belgierne totalt i kontrol uden dog selv at komme frem til det store, men de behøvede stort set heller ikke bekymre sig om at score igen, da englænderne var totalt blottede for initiativ og styring på midtbanen. Alt for meget afhænger af dødbolde, alt for mange leverer alibiideer og alibiafleveringer, og holdet skriger på en dirigent, der kræver at få bolden for at kunne skabe noget.

Efter sidebyttet var England en kende bedre og havde en fin chance efter 70 minutter, da Vincent Kompany viste, hvorfor dette meget vel kan være sidste VM-chance for denne Belgien-generation med et tungt og mistimet indgreb. Defensivt vil hele eller dele af trioen Kompany, Vertonghen og Alderweireld være pensioneret om fire år, men offensivt kan Hazard, De Bruyne og Lukaku til gengæld sagtens nå med til slutrunden i Qatar.

Også derfor kan England få svært ved at få VM-regnestykket til at gå op.