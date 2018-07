I en tæt VM-semifinale uden stor charme men med helstøbt defensiv såvel som offensiv kvalitet spillede Frankrig med en 1-0 sejr over Belgien sig i nationens tredje VM-finale siden 1998. Med andre ord har de seneste seks VM-finaler haft fransk deltagelse tre af gangene. I 2006 tabte holdet i straffesparkskonkurrence til Italien. For 20 år siden blev den vundet 3-0 over Brasilien med Thierry Henry som en afgørende, ung spiller i startopstillingen. Tirsdag aften kunne han som asisstenttræner for Belgien se Kylian Mbappé som en 20 år yngre kopi af sig selv fortsætte som VM's bedste teenager.

VM-semfinale Frankrig - Belgien 1-0 (0-0) Frankrig: 7 Belgien: 7 Dommer: Andrés Cunha, 7 Kampens spillere Samuel Umtiti, Frankrig, 8 Eden Hazard, Belgien, 7

Belgien mod Frankrig. Man finder ikke mange lande i Europa med tættere bånd til hinanden. Nu mødtes de i en VM-semifale. Det kun andet møde af i alt 73 mellem de to ved et VM og det langt mest profilerede mellem to fodboldnationer med en stor historik.

Franskmændene har altid været der, men fandt først for alvor verdensklasseniveauet for landshold til VM på hjemmebane i 1998. Belgien var især god i 1980’erne. Vi danskere husker det også, fordi en række af vores bedste spillere fra dengang som Morten Olsen, Preben Elkjær og Frank Arnesen spillede i belgiske klubber og var lige ved at vinde europæiske klubtrofæer dernede. Vi husker også EM-kampen fra 1984, som Danmark vandt 3-2 efter at have været nede 0-2. Efter en periode i slutningen af 1990’erne og i 00’erne langt væk fra verdenstoppen fokuserede Belgien talentarbejdet, og det var den gyldne generation med Hazard, Lukaku og Kevin de Bruyne, som holdet sendte på banen denne tirsdag aften i Skt. Petersborg.

De har prøvet meget, hovedsageligt i Premier League, men de har ikke før prøvet at stå i en af de sidste to kampe ved en slutrunde. Det har franskmændene fra EM i 2016. Belgierne kløede dog på i begyndelsen. Kevin de Bruyne og især Eden Hazard fandt rum på ydersiden af Frankrigs hold, og det gav nogle muligheder.

Hazard

Fellaini og Pogba i hovedstødsduel. Foto: Max Rossi/Reuters

Hazard skulle have spillet Lukaku helt fri men afsluttede selv lige forbi. Toby Alderweireld vendte raskt rundt og tvang med et listigt spark fra 10 meter Hugo Lloris til at vise al sin topklasse. Alle kender Hazards kvalitet, men en direkte dårlig sæson 2016/2017 i Chelsea bragte hans position som en af verdens bedste 10’ere i fare. Under dette VM har han måske været den bedste spiller. Med sit blik for spillet, vendingerne og drevet med bolden har han overgået Messi, Neymar, Griezmann og andre med samme profil. Til gengæld hjælper Hazard ikke sin back bag sig ret meget, og det blev et problem for Belgien, da Frankrigs offensive spiller i den side var Kylian Mbappé. Knægten der er bygget som en 100 meter løber og samtidig kan spille bold.

Som 1. halvleg skred frem fandt Frankrig en rytme via det malende, vedholdende pres fra Kanté og Pogba centralt. Mere af spillet blev flyttet ind på Belgiens tredjedel. Højreback Benjamin Pavard, som nok snart skifter Stuttgart ud med en i fodboldsammenhæng mere fashionabel adresse efter sit flotte VM, strøg igennem i højreside. Pavard kunne have spillet Antoine Griezmann fri til en sikker scoring. I stedet afsluttede han for fladt, og det gav Thibaut Courtois mulighed for ligesom Lloris i den anden ende at levere en flot redning.

Hjørnesparket

Da den chance ikke blev udnyttet, skulle det første mål selvfølgelig komme fra en standardsituation. Næsten fire ud af 10 mål ved VM er scoret efter en af disse, hvilket er markant mere end i Superligaen, Champions League og mest af alle VM-slutrunder siden 1990. Derfor var det ingen overraskelse, da Samuel Umtiti i minut 51 scorede med hovedet efter et hjørnespark, da han fik et halvt skridt på ellers stærke Marouane Fellaini.

Nede 0-1 satsede Belgien. Indskiftede Dries Mertens skabte problemer i højresiden, og Fellaini var tæt på at revanchere sig på et hovedstød. I den anden ende ville Frankrigs Olivier Giroud have svært ved at ramme en fransk-belgisk grænseovergang, om han så stod lige foran den. Som spilstation er han hæderlig, som angriber for ringe til slutspillet ved et VM. Belgierne trykkede vedholdende på uden at forære Frankrig den kampafgørende omstilling. Axel Witsel var tættest på 1-1 scoringen med et godt langskud, men udligningen nåede de ikke.