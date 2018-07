Kroatisk landstræner frygter Englands uskarpe Sterling

To mål er det blevet til for Raheem Sterling i 42 landskampe for England, men Manchester Citys hurtigløber er en frygtet spiller.

Det mener Zlatko Dalic, der er landstræner for Kroatien, som sent lørdag aften sendte Rusland ud af VM-slutrunden i kvartfinalen efter straffesparkskonkurrence.

Dermed blev Kroatien klar til at møde England i den ene semifinale, der spilles onsdag i den kommende uge.

Mens Harry Kane har scoret seks mål foreløbigt for England ved VM-slutrunden, så faldt Sterlings seneste mål i den engelske landsholdstrøje den 9. oktober i 2015.

Alligevel advarer Zlatko Dalic om Sterlings evner og betydning for det engelske landshold.

- Jeg mener, at Raheem Sterling er en vigtig spiller, fordi han er hurtig og farlig ved siden af Harry Kane.

- Jeg mener ikke, der er svagheder (hos England, red.), for de er i semifinalen, og det siger alt.

- De spiller meget direkte og hurtig fodbold, og de er farlige på dødbolde og hjørnespark, siger den kroatiske landstræner.

Mens England var ude i straffesparkskonkurrence i ottendedelsfinalen mod Colombia, så har Kroatien i de seneste to kampe kæmpet sig videre i turneringen via straffesparkskonkurrencer.

Først gik det ud over Danmark i ottendedelsfinalen, mens russerne blev slået ud i kvartfinalen.

Derfor er Kroatiens spil i gruppekampen mod Argentina måske glemt en anelse.

Her vandt Kroatien 3-0 over Lionel Messi og co. med en sprudlende stjerne i Luka Modric fra Real Madrid.

- Vores seneste tre kampe har været anderledes, fordi vi har mødt hold, der spillede defensivt.

- Vi ser frem til en anden form for fodbold mod England, fordi England kan lide at spille angrebsfodbold, siger Zlatko Dalic.

England er i en VM-semifinale for første gang siden 1990.

For 28 år siden røg England ud i semifinalen ved VM i Italien, da Tyskland vandt efter straffesparkskonkurrence.

Kroatien var senest i en VM-semifinale ved VM i Frankrig i 1998.

Dengang tabte Kroatien 1-2 til værterne fra Frankrig.