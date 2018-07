Rusland er ude af VM.

Efter et VM, hvor der absolut ingen forventninger var til det russiske hold, blev Kroatien overmanden, der satte en stopper for værtsnationen.

Kroatien var gennem store dele af kampen det bedste hold, og med Luka Modric i fantastisk spillehumør var det såre fortjent, at Kroatien vandt efter straffesparkskonkurrence, hvor der efter den forlængede spilletid stod 2-2.

Rusland-Kroatien 2-2 (1-1) Mål: 1-0 Denis Cheryshev (31.), 1-1 Andrej Kramaric (39.), 1-2 Domagoj Vida (101.), 2-2 Mario Fernandes (115.) Rusland: 7 Kroatien: 7 Dommer: Sandro Ricci (Brasilien): 8 Næste kamp: Kroatien-England onsdag kl. 20

Straffesparkskonkurrencen endte 4-3 til Kroatien.

Nu skal Kroatien møde England i semifinalen. England har endnu ikke for alvor været presset, hvilket Kroatien har gennem flere kampe, og det opgør kan kun blive en lækkerbisken.

Første halvleg var livlig med masser af hurtige bolde, masser af fight og forsøg på at komme til afslutninger, men mest af alt holdt de to hold hinanden i skak, selvom der var småchancer til begge sider.

Derfor var det nærmest logisk, at 1-0-målet kom på et langskud, og det var i den grad en perle. Denis Cheryshev spillede et-to med Dzyuba foran mål, han tog et skridt til venstre foran det kroatiske forsvar, og så bragede han ellers bolden ind bag Danijel Subasic, der blot kunne stå og kigge på, selvom at skuddet kom fra 20 meters afstand.

Denis Cheryshev har nu scoret fire gange, og alle fire mål er med i konkurrencen om turneringens bedste. Det er i øvrigt fire flere mål, end han scorede i hans fire sæsoner i Real Madrid...

Målet medførte faktisk et fornyet pres af Rusland, så den kroatiske udligning til 1-1 måtte have hjælp af en lille genialitet af Mario Mandzukic. Juventusangriberen fik bolden i venstre side, og han søgte mod baglinjen. Inde foran havde han fem russiske forsvarsspillere og Andrej Kramaric. Mandzukic’ pasning lå lige i knolden af Kramaric, der headede bolden i mål. Ude på sidelinje stod den russiske landstræner Stanislav Cherchesov og skumlede som en bondemand, der lige har fundet ud af, at naboens døgenigt af en søn har kørt markrace på hans nysåede kornmark.

Andrej Kramaric stod helt fri i feltet, da han udlignede. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Og der blev mere at blive bekymret over for Stanislav Cherchesov, for Kroatien sad på mere og mere af spillet i anden halvleg, hvor Ivan Perisic ramte indersiden af stolpen efter et kvarter.

Det kroatiske pres blev orkestreret af Luca Modric, der ellers var nok så usynlig i første halvleg, men han blev i den grad vakt til live resten af kampen.

Som anden halvleg skred frem blev russerne mere og mere trængt, men det var det samme billede mod Spanien, der også pressede Rusland i bund i ottendedelsfinalen.

Anden halvlegs drama kom, da den kroatiske målmand Danijel Subasic trak, hvad der lignede en fiberskade. Han blev på banen, men så vingeskudt ud, og det lignede simpelthen en satsning fra kroatiske side, for at få målmanden, der reddede tre danske straffespark, igennem kampen, hvis denne kamp skulle ende på samme måde.

Det lykkedes dog Rusland at holde 1-1-stillingen indtil slut, og kampen måtte i forlænget spilletid.

Her lagde russerne bedste fra land, men efter 100 minutter var det så Domagoj Vida, der mellem venner og fjender headede bolden i kassen efter et hjørnespark.

Nu hang russerne for alvor med hovederne, men de blev drevet frem af det entusiastiske publikum og håbet om at presse Danijel Subasic, der stavrede rundt i målet med det problematiske baglår.

I anden halvleg af den forlængede spilletid var det så atter en standardsituation, der forlængede dramaet, da den nationaliserede brasilianer Mario Fernandes headede bolden i mål efter et frispark.

Danijel Subasic tog sig til låret. Foto: Carl Recine/Reuters

Så måtte kampen afgøres i straffesparkskonkurrence.

Første sparker var russiske Fedor Smolov, der brændte med et halvfesent spark, men Kovacic brændte også, og efter fire spark stod der 1-1.

Så var det Mario Fernandes’ tur til at brænde fra 11-meterpletten, da han sparkede forbi, mens Luka Modric var heldig med, at hans spark gik ind.

Med to brændte straffespark til Rusland var det op til Raketic – der jo scorede som den sidste mand mod Danmark – og han scorede sikkert og sendte Kroatien videre og Rusland ud.

En anden vinder er England, der uden at overanstrenge sig vandt 2-0 over Sverige tidligere på dagen. Nu skal englænderne møde et hold, der har været ude i to anstrengende kampe med forlænget spilletid på onsdag. Det må være en fordel.