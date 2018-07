Sveriges landshold kan smuldre efter VM-exit

Sverige er færdig og kan rejse hjem fra VM-slutrunden i Rusland.

Trods umiddelbar skuffelse sker det med en vis stolthed, efter at svenskerne formåede at spille sig blandt de otte bedste hold i turneringen.

Lørdag sluttede VM-festen dog, da England vandt kvartfinaleopgøret 2-0 i Samara, og dermed er det englænderne, der spiller semifinale 11. juli.

- Det er tungt. Vi mødte et velorganiseret hold i dag (lørdag, red.). Deres første mål efter hjørnespark blev afgørende, og vi stressede en smule.

- Senere havde vi enorme chancer i anden halvleg, men det blev svært, da vi ikke fik scoret på chancerne, siger Janne Andersson, der er svensk landstræner, ifølge svensk SVT.

Sverige er ude af VM: Og nu kommer de til at gå amok i England

Den svenske landstræner rejser sammen med sit mandskab hjem fra Rusland med en god smag i munden.

- Vi skal være stolte og glade for turneringen som helhed. Vi har gjort det virkelig godt. Det er vigtigt at huske efter denne her kamp, som var ærgerlig. Vi er skuffede nu, men det går over, siger landstræneren.

Hos de svenske spillere var der også stolthed.

- Jeg er utrolig stolt, men lige nu er det meget hårdt, siger den svenske forsvarsspiller Andreas Granqvist ifølge SVT.

Det svenske medie aftonbladet.se erfarer, at netop 33-årige Andreas Granqvist kan have spillet sin sidste landskamp for Sverige.

- Jeg ved det ikke. Jeg vil ikke spekulere på det. Vi får at se, hvad der sker i fremtiden. Jeg skal sætte mig ned sammen med Janne (Andersson, red.), siger Andreas Granqvist ifølge aftonbladet.se.

Granqvist skifter fra russisk fodbold og hjem til Helsingborg til den kommende sæson, og før Sveriges kamp mod Mexico luftede han muligheden for et landsholdsstop efter VM.

Angriberen Marcus Berg har også luftet, at VM kan blive enden på hans landsholdskarriere.

Det skete ifølge aftonbladet.se inden VM begyndte.

- Der er tanker om det, men det er ikke noget, jeg vil tale om nu. Vi må se på det efter VM. Det er unødvendigt at sidde og tale om nu to uger før det største, jeg har været med til i fodboldverdenen.

- Vi må tage det efter VM, men det er klart, at jeg har haft tanker om det, sagde Marcus Berg.