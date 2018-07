For første gang i nyere fodboldtid gik England ind til et VM uden de store forhåbninger, men nu står englænderne pludselig i semifinalen, da Sverige blev besejret 2-0, og det skal nok få de engelske forhåbninger om et verdensmesterskab til at stige til nye højder.

For Sverige er det hjem efter en flot turnering, men kampen mod England var ikke god.

Ja, det var ærligt talt skammeligt, at Sverige ikke kunne mere mod et hold, der altså er til at tale med, men indsatsen virkede energi- og idéforladt, og når svenskerne tænker tilbage på dette VM om nogle år, så vil det være sejrene over Schweiz og Mexico, der vil stå som stærkeste minder. Det svenske defensive kollektiv er blevet rost, men da holdet skulle frem på banen anede man også manglerne på det svenske hold.

Sverige-England 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Harry Maguire (30.), 0-2 Dele Alli (59.) Sverige: 4 England: 7 Dommer: Björn Kuipers, 8 Næste kamp Rusland/Kroatien-England onsdag kl. 20

Selvom at euforien stiger over sommertemperaturen i England, da det er første gang siden 1990, at holdet er i semifinalen, må vi andre neutrale tilskuere påpege, at holdet stadig leder efter det spil, der viser, at holdet har kvaliteten til at gå hele vejen.

Spillet er til tider nydeligt, men i kampen mod Sverige var der også problemer i bagkæden, der flere gange lod svenskere stå fri i feltet, hvor mere målfarlige angribere ville have straffet det engelske spil.

Kampen blev spillet i en noget flad atmosfære, da de engelske fans havde svært ved at komme ud til Samara, der ligger langt væk fra alting. Samtidig havde de lokale fans åbenbart ikke tænkt sig at misse Ruslands kamp, der blev spillet to timer efter, at denne var færdig, og der var flere tomme sæder.

Englands mål til 0-1 viste lidt om, hvad der var gået forud i en sløv første halvleg. Der gik 29 minutter før første hjørnespark i kampen kom, og der scorede Harry Maguire så med hovedet fra omkring 11-meterpletten, da han knoklede Emil Forsberg ned og kraftfuldt headede bolden i mål. Det var Englands 10. mål. Otte scoret på standardsituationer.

Harry Maguire (i midten) scorede til 1-0 for England i VM-opgøret mod Sverige. Foto: Francisco Seco/AP

Forud var der gået næsten en halv time med et nervøst engelsk hold, der ikke rigtig kunne mod et svensk hold, der ikke rigtig ville. Det var drønhamrende kedeligt.

Hvis man ser bort fra de 10 sekunder, Sverige nåede at være bagud mod Tyskland, før dommeren fløjtede af, var det nu første gang, at Sverige ikke bare kunne stille sig ned og vente på modstanderen, og det betød, at Raheem Stirling pludselig fik plads til at løbe på det svenske forsvar, og han burde have scoret på en friløber.

I begyndelsen af anden halvleg havde Sverige mulighed for at komme tilbage i kampen, da Marcus Berg fik reddet et kvalificeret hovedstød af en hurtigtreagerende Jordan Pickford, men det var England, der endnu en gang slog til, da Dele Alli headede i mål til 0-2 med en halv time tilbage. Så viste England, at holdet trods alt kan score på andet end standarder.

Dele Alle stod fri ved bagerste stolpe og headede i mål, hvor Robin Olsen måske burde have haft hånden på. Foto: Thanassis Stavrakis/AP

Den svenske landstræner Janne Andersson forsøgte med en dobbelt offensiv udskiftning, og Jordan Pickford blev da også testet, men det var ikke fordi, at Sverige fik sat et vedvarende pres ind.

Sverige har ære af deltagelsen i VM-turneringen. Men ikke af den sidste kamp.