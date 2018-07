Nogle gange er 90 spilleminutter altså for lidt. Alt for lidt.

Den følelse sad mange neutrale fodboldfans formentlig tilbage med efter slutfløjtet i en af VM’s mest underholdende og chancerige kampe, som endte med lidt af en overraskelse.

Belgien-Brasilien 2-1 (2-0) Mål: 1-0 Fernandinho (13./selvmål), 2-0 Kevin De Bruyne (31.), 2-1 Renato Augusto (76.) Belgien: 7 Brasilien: 7 Dommer: Milorad Mazic (Serbien), 6

Brasilien, en af guldfavoritterne, er ude af turneringen efter et smalt nederlag til et taktisk stærkt belgisk landshold, der vandt 2-1. Belgierne skal nu møde Frankrig i VM-semifinalen.

Neymar og co. gjorde ellers, hvad de kunne for snuppe semifinalebilletten, men både dygtigheden og heldet manglede i en kamp, hvor Belgien kom under pres fra start.

Belgiens føringsmål kom derfor formentlig som et mindre chok for de mange brasilianske tilskuere på Kazan Arena, fordi Brasilien havde flere gode chancer fra kampens begyndelse.

Det var primært efter hjørnespark, at Brasilien var farlige. To gange på under tre minutter var først Thiago Silva og dernæst Paulino tæt på at sende brasilianerne i front. Det var kun marginaler og held, der holdt bolden på den anden side af målstregen.

Brasilien fik dog scoret efter hjørne – det var bare i eget net. Fernandinho var uheldig og blev ramt på skulderen, og så gik bolden i mål til en overraskende belgisk føring. Var det fortjent? Nej, på ingen måde, men for de neutrale var den tidlige scoring det bedste, der kunne ske.

Neymar i samtale med dommer Mazic. Foto: Frank Augstein

Målet satte nemlig yderligere fart i en kamp, der i forvejen havde 22 dygtige spillere på banen – vel at mærke spillere, som ville spille spillet. Både Brasilien og Belgien tog initiativ. Enten med tålmodig boldbesiddelse eller knusende omstillinger.

Belgiens landstræner Roberto Martinez havde før kampen vurdereret, at den til tider udskældte Manchester United-spiller Marouane Fellaini skulle begynde på centrale midtbane. Ideen var formentlig, at Fellaini skulle bruge sin voldsomme fysik til at lukke rummene nedfor de små brasilianske teknikere. Det gjorde han i hvert fald jævnligt – og med succes. Det gav samtidig kreatøren Kevin De Bruyne frihed til at bevæge sig fremad.

Sidstnævnte er manden, der står for at sprætte modstanderens forsvar op med afleveringer af kirurgisk præcision. Det er han en af verdens bedste til, og det nød både Eden Hazard og Romelu Lukaku godt af mod en presset brasiliansk defensiv, som ellers kun havde indkasseret ét mål i hele 2018.

De tre Premier League-stjerner, som mønstrer den perfekte trio, var en fornøjelse at følge. De Bruyne med overblik og afleveringer. Hazard med teknik og driblekunst. Lukaku med fysik og dybdeløb. Enkeltvis og sammen bidrog de til, at Belgien konstant var farlige.

Trioen stod også bag fordoblingen af føringen, der kom efter en halv times spil. Et smukt mål iscenesat af Lukaku, der drev bolden frem, inden han afleverede på tværs til De Bruyne, som scorede fra distancen.

Scoringen gjorde ikke stemningen på tribunerne bedre i Kazan. Og den virkede til at blive decideret dårlig, da en af VM’s største profiler ikke fik det straffespark, han søgte.

Som så mange gange før søgte en Neymar konfrontationen i feltet, men selvom den ikke fandt sted, faldt brasilianeren til jorden. Intet andet end snyd – men dommer Mazic gav alligevel ikke en advarsel. Tragikomisk nok blev Gabriel Jesus fældet få minutter senere efter en skøn dribletur i feltet. Det burde have givet et straffespark. Men ak.

Neymar forsøgte at filme sig til et straffe, men den gik ikke. Brasilianeren spillede ellers en flot kamp. Foto: Toru Hanai

De to situationer var et fint billede på et brasiliansk hold, der ivrigt forsøgte at reducere føringen. Indskiftningen af Roberto Firmino sikrede endnu mere brasiliansk power play og endnu flere afslutninger.

Med et kvarter igen kom reduceringen også. En fortjent en af slagsen. Renato Augusto var manden i momentet efter en Coutinho-assist. Og så ventede en hæsblæsende afslutning.

Brasilien - og især Neymar - angreb for fuldt blus. Det kastede en byge af målchancer af sig, men bolden ville ikke over stregen. En stor del af æren tilfaldt en storspillende Thibaut Courtois i målet.

Med sejren er Belgien for første gang siden 1986 klar til en VM-semifinale.