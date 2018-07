Tårene trillede ned ad kinderne.

Der manglede fortsat to minutter af kampen, men Jose Gimenez kunne ikke holde skuffelsen tilbage. Han vidste godt, hvor han snart var på vej hen – hjem fra VM.

Uruguay-Frankrig 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Raphael Varane (40.), Antoine Griezmann 0-2 (61.) Uruguay: 5 Frankrig: 7 Dommer: Nestor Pitana (Argentina), 7 I VM-semifinalen skal Frankrig møde vinderen af Brasilien-Belgien

Efter fire sejre i træk gik den ikke længere for Uruguay, som fredag tabte 0-2 til et velspillende fransk hold, der dog fik noget af en hjælpende hånd. Frankrig er dermed klar til VM-semifinalen for første gang i 12 år, mens en af VM-slutrundens mest solide hold er ude.

Uruguay måtte i kampen undvære målfarlige Edinson Cavani, helten fra ottendedelsfinalesejren over Portugal, på grund af en lægskade. Det var tydeligvis en svækkelse af sydamerikanernes offensiv, som havde sine udfordringer på Frankrigs banehalvdel.

Angrebsansvaret lå derfor på skuldrene af superstjernen Luis Suarez, som ikke var impliceret i mange mindeværdige aktioner i første halvleg. Han var ofte alene i front, men han kom dog i fokus, da dommer Pitana satte ham på plads i begyndelsen af kampen. Det skete efter en situation, hvor Barcelona-angriberen fik et korrekt fløjtet frispark, men ifølge dommeren overspillede Suarez situationen. En teatralsk tendens, man har set meget af fra mange VM-spillere denne sommer. Hvad den meget kontante og autoritære argentinske dommer præcis sagde til Suarez er ikke til at vide, men kropssproget signalerede en ordre i retning af: »Rejs dig op og spil fodbold«.

Natacha Pisarenko

Det gjorde han så, den 31-årige Suarez, men det var modstanderne i hvidt, som var bedst spillende. Angrebsraketterne Kylian Mbappe og Antoine Griezmann var i fint spilhumør, og på midtbanen havde Paul Pogba og N’golo Kante kontrol over sagerne.

Men de store målchancer udeblev. Jovist, unge Mbappe misbrugte en gigantisk hovedstødschance i det lille felt i en situation, hvor han virkede overrasket over, hvor meget plads han havde, men ellers var de frie chancer en mangelvare.

Det var dog ikke overraskende. Fem af de seneste seks indbyrdes opgør mellem Uruguay og Frankrig er endt uden scoring. En af forklaringerne er, at der er tale om to landshold bestående af to kompetente kollektiver med flere fysisk stærke spillere, som sjældent lader modstanderen få meget plads på banen.

Med andre ord skulle scoringerne komme på anden vis end via åbne chancer. En af mulighederne var dødbolde, som Uruguay mestrer – i begge ender af banen. Ikke desto mindre var det Frankrig, der straffede Uruguay efter på et frispark.

Kort før pausen ramte et perfekt indlæg fra Griezmann forsvarsstyrmanden Raphael Varane, som kom løbende i anden række. Det lignede en indøvet detalje. Real Madrid-spilleren headede elegant bolden i mål til en fransk føring.

Uruguay var tæt på at svare igen i minutterne efter, da Martín Cácares i en lignende situation tvang Hugo Llrois til et finde en af VM’s flotteste redninger frem. Og mon ikke netop målmandsspillet vil blive et samtaleemne i Uruguay i de kommende dage? Med en halv time igen lavede Uruguay en dobbeltindskiftning i jagten på en udligning, men hvad gør det, når en af holdets mest rutinerede spillere fejler?

Målmanden Fernando Muslera – med over 100 landskampe på cv’et – leverede et gigantisk drop. Allestedsnærværende Griezmann afsluttede et stykke uden for feltet. Det så ikke ud til, at bolden knækkede i luften, men alligevel formåede Muslera ikke at håndtere den. Bolden ramte hans knyttede næver og røg i nettet.

Scoringen punkterede spændingen om resultatet. Klasseforskellen var ganske enkelt for stor på en dag, hvor Uruguay ikke evnede at sætte tre afleveringer sammen nær Frankrigs felt, da det gjaldt allermest.

Dermed er Uruguay ude, mens Frankrig skal i aktion igen i næste uge.