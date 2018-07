Englands succes ved VM har fået den stolte fodboldnation til atter at tro på, at guldet kan ende i fodboldens hjemland.

De engelske fodboldfans har derfor gravet en gammel traver frem, som fejer hen over landet, som en landeplage kun kan gøre det i Storbritannien.

I 1996 skrev "The Lightning Seeds" EM-sangen, da England var vært for slutrunden. ”Three Lions” er titlen, og det er – og det her bliver måske lidt subjektivt – den bedste fodboldsang, der nogensinde er skrevet.

Den handler om, at nu vinder England. At fodbolden kommer hjem: ”It’s Coming Home”. Men i teksten finder man også alle de nederlag, al den smerte og al det håb, som enhver fodboldfan oplever i en cyklus på omkring en uge, når fodboldsæsonen er i gang.

Sangen har fået en genkomst, da englænderne skråler med på den, når Englands kampe vises på storskærme.

Det kan ses på Spotify, som har lagt denne statistik ud.

Vittige sjæle har nu kopieret sangen ind i alverdens situationer i populærkulturen og lad os tage en rundtur.

”Venner”

"En verden udenfor"

Putin står også for skud

"Dirty Dancing"

"Shrek"

Og når en skotte bliver mødt med følelsen af, at England har succes.

De to komikere David Baddiel og Frank Skinner skrev teksten. Her forklarer de, hvad den betød for dem.

