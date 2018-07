Den brasilianske fodboldstjerne Neymar har fået kritik for at overgøre smerten i tacklinger, men han er også den spiller, der har modtaget flest frispark

Flere kvindelige topspillere gør comeback efter et par års pensionering. Tirsdag var Vera Zvonareva tilbage i Wimbledon otte år efter sin finaleoptræden.

Sverige er klar til sin første VM-kvartfinale i 24 år efter en sejr på 1-0 over Schweiz.

Eric Dier satte det afgørende straffespark ind for England, der slog Colombia i et sandt VM-drama.

- Spillerne har virkelig udført alt det, vi har talt om, virkelig godt, og vi viste utrolig modstandskraft ved at rejse os efter en stor skuffelse i slutminutterne og holde hovedet koldt, siger Gareth Southgate ifølge Reuters.

Jordan Hendersons afbrænder på det første forsøg må have udløst dybe suk i hele fodboldengland.

Ingen af holdene formåede at score i overtiden, og dermed skulle VM-slutrundens sidste ottendedelsfinale afgøres på straffespark.

Tre minutter inde i dommerens tillægstid lykkedes det dog Colombia at få udlignet på et mål af Yerry Mina.

Harry Kane sendte englænderne på sejrskurs med et mål på straffespark i kampens 57. minut.

- Jeg havde stor tiltro til spillerne, også selv om vi brændte det første (straffespark, red.), fordi jeg vidste, at vi ville redde et af deres, tilføjer han.

- Vi har trænet nok. Vi har været igennem processen, og vi har kontrol over det, siger Gareth Southgate ifølge nyhedsbureauet AFP.

Efter at have tabt seks ud af de seneste syv straffesparkskonkurrencer ved de store slutrunder, havde englænderne forberedt sig ekstra godt på netop denne disciplin før slutrunden i Rusland.

Og det var ifølge den 47-årige Southgate ikke tilfældigt, at de rødblusede englændere trak det længste strå mod colombianerne.

22 år efter at Gareth Southgate brændte et skæbnesvangert straffespark i semifinalen ved EM-slutrunden i 1996, kunne han tirsdag aften se sit hold slå Colombia i en straffesparkskonkurrence og dermed sikre en plads i kvartfinalen ved VM.

Det var ifølge den 47-årige Southgate ikke tilfældigt, at de rødblusede englændere trak det længste strå mod colombianerne. Foto: Alastair Grant

