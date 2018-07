Löw fortsætter som tysk landstræner trods VM-blamage

Joachim Löw bliver som tysk fodboldlandstræner trods de regerende verdensmestres tidligere exit fra VM-slutrunden i Rusland.

Det bekræfter Det Tyske Fodboldforbund (DFB) tirsdag.

Tyskland sluttede sidst i sin gruppe efter nederlag til Mexico og Sydkorea samt en sejr over Sverige.

Efterfølgende kunne Löw ikke svare på, om han fortsatte i sit job. Löw havde ført Tyskland til VM-triumf i 2014, og kort inden VM i Rusland forlængede han sin kontrakt frem til sommeren 2022.

Men det var altså inden fiaskoen i Rusland. Det tyske landshold forlod VM i sidste uge, og DFB skriver på sin hjemmeside, at Löw til ledelsen nu har meddelt, at han ønsker at fortsætte og bygge et nyt hold op.

DFB-ledelsen bakker enstemmigt op om, at Löw fortsætter, skriver forbundet desuden.

Joachim Löw skal til skæbnesamtale om sin fremtid

Löw har været tysk landstræner siden 2006, men han indkasserede store hug i de tyske medier og fra eksperter efter det hurtige exit.

Det var første gang i Tysklands VM-historie, at landsholdet ikke kom videre fra gruppespillet.

- Jeg er meget taknemmelig for den tillid, som DFB har til mig, og jeg føler trods den berettigede kritik til vores exit fortsat en generel støtte og opmuntring fra DFB, siger Löw.

DFB-præsident Reinhard Grindel udtaler, at han er sikker på, at Löw er den rette person til at få det tyske hold tilbage på vindersporet.

Löw og trænerteamet skal dog inden en landskamp mod Frankrig 6. september aflevere en fyldestgørende analyse til DFB med årsager til, hvorfor det gik galt i Rusland.

Bayern München-keeper og landsholdsanføreren, Manuel Neuer, er glad for, at Löw fortsætter. Neuer hæfter sig ved, at Tyskland i mange år har opnået flotte resultater med Löw ved roret.

- Jeg er sikker på, at vi sammen igen finder vores styrke, siger målmanden.