VM er meget mere end flotte Ronaldo-frisparksmål, hurtige Mbappe-dribleture, teatralske Neymar-rullefald og opsigtsvækkende Schmeichel-redninger.

Det beviste Sverige og Schweiz i tirsdagens VM-ottendedelsfinale på Krestovskij Stadion. De to nationer leverede det, som nogle vil kalde en kedelig langgaber. Andre vil nok kalde det en opvisning i solidt fodboldhåndværk. 1-0 blev resultatet til Sverige efter 90 minutter, og dermed er svenskerne klar til deres første VM-kvartfinale siden de glade sommerdage i 1994.

Sverige-Schweiz 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Emil Forsberg (66.) Sverige: 6 Schweiz: 5 Dommer: Damir Skomina (Slovenien), 6

Det blev helt som ventet en taktisk præget affære mellem to hold uden verdensklassespillere. Man skulle heller ikke langt ind i kampen for at se Schweiz’ landstræner, Vladimir Petkovic, stå og fægte med armene på sidelinjen, mens hans assistenter på udskiftningsbænken bag ham sad med ansigterne begravet i noter og taktiktavler.

Langt hen ad vejen virkede Sverige ikke til at være interesseret i at have bolden. Læderkuglen blev i hvert fald – ligesom i flere af de øvrige kampe – sparket langt frem, hvorefter det svenske pres begyndte. Den svenske offensiv var ikke decideret tandløs, men det afgørende strejf af kvalitet foran modstanderens mål manglede i flere situationer. Eksempelvis var Viktor Claesson midtvejs i første halvleg i en glimrende situation i et kontraangreb, og han forsøgte da også at ramme Ola Toivonen via et kraftfuldt indlæg. Men bolden blev høvlet bag mål.

Esset i svenskernes angreb, Emil Forsberg, der er klubkammerat med danske Yussuf Poulsen i Leipzig, blev heller ikke sat i scene i første halvleg. Forsberg var kun i spotlyset, da han sparkede et frispark et pænt stykke forbi mål. Alligevel sad man med fornemmelsen af, at det skulle komme fra ham, hvis Sverige skulle rokke ved måltavlen.

Jamen, var der så slet ikke noget at komme efter i de første 45 minutter? Tjo, begge mandskaber havde da et par store målchancer – Albin Ekdal burde i hvert fald have scoret i en helt fri position – men det var i højere grad forsvarsspillet, der stjal opmærksomheden.

Schweiz havde før kampen blot tabt én ud af de seneste 25 kampe. Det er til at forstå. Holdet forsvarer sig nemlig glimrende, og tirsdagens kamp lukkede holdet af for stort set alle svenske kontraangreb. Det var imponerende – specielt fordi holdet manglede forsvarsspillerne Fabian Schär og anfører Stephan Lichtsteiner, der sad over med karantæne.

Til gengæld formåede schweizerne ikke at omsætte boldbesiddelsen til scoring, fordi svenskerne forsvarede sig ligeså godt. Schweiz ledte ellers ivrigt efter hullerne, men spillet blev til tider for ensformigt. Derfor blev det blågule forsvar, som stod solidt placeret som en svensk skovhytte på en klippeskråning, ikke flyttet hurtigt nok.

Hvis man er fan af velorganiseret, struktureret og intelligent fodboldspil med hold, der har stor indsigt i egne evners tilstrækkelighed, var dette vel nok VM’s fineste kamp. Især Sverige var overbevisende på det parameter. For selvom Schweiz-profilen Xherdan Shaqiri igen og igen forsøgte sig med nærgående indlæg, blev de hver gang afvist af fremragende Andreas Granqvist og co.

Hvem er mest populær? VM-holdet er i hård kamp med håndboldherrerne

Mens Schweiz havde brug for Shaqiri-genialiteter, havde Sverige samtidig brug for Forsbergs klasse. Den viste han efter lidt over en times spil, da han modtog bolden midt for målet lige uden for feltet. En enkelt kropsfinte satte den direkte modspiller af og via en schweizisk fod sparkede han bolden i nettet. En fortjent føring målt på antallet af målchancer.

Schweiz pressede hårdt på og satte naturligvis en ekstra angriber på banen i jagten på en udligning. Den kom bare ikke.

Dermed blev Schweiz tilføjet listen af hold som Holland, Italien og Tyskland, der er blevet ekspederet ud af Sverige på vejen fra kvalifikation til kvartfinale.