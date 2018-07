Sveriges træner finder inspiration i VM-favoritters exit

Sverige kom med til VM mod alle odds, da holdet slog de tidligere verdensmestre fra Italien i playoffkampene i kvalifikationen.

Nu skal de gule fra nabolandet spille ottendedelsfinale efter at have vundet gruppespillet over blandt andet Mexico og de forsvarende verdensmestre fra Tyskland, der ikke kom videre fra gruppen.

Både Spanien, Portugal og Argentina tabte deres ottendedelsfinaler, og de resultater henter den svenske landstræner, Janne Andersson, inspiration i.

- Nogle af resultaterne er rent fascinerende, og det viser virkelig, at de bedste, største nationer ikke altid vinder.

- Det er en kilde til inspiration for mig, siger han.

Svenskerne står tirsdag eftermiddag klokken 16 dansk tid over for Schweiz.

Her skal de forsøge at spille sig videre til kvartfinalen for første gang siden 1994, hvor holdet nåede helt til semifinalen ved VM i USA.

- Vi har en helt klar kampplan, og vi spiller efter den. Vores spillere har været utrolig loyale mod den, og det er derfor, at vi er nået hertil, siger Janne Andersson.

Sveriges anfører, Andreas Granqvist, har ikke kun kampen at tænke på. Hans kone er gravid og har termin tirsdag. Granqvist har dog ikke planer om at forlade sit hold.

- Jeg er fuldt fokuseret på kampen, og min kone er meget stærk, siger han.

I den schweiziske lejr vil man være klar fra start, når holdet skal forsøge at spille sig videre til landets første kvartfinale siden 1954.

- Vi er nødt til at holde farten i spillet i gang på sådan en måde, at vi har initiativet på vores side, siger den schweiziske træner, Vladimir Petkovic.

Vinderen af kampen skal møde enten England eller Colombia i kvartfinalen. Den ottendedelsfinale spilles klokken 20 dansk tid.