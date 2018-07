En scoring i sidste sekund sikrede Belgien en utrolig comebacksejr - og en kvartfinaleplads

Fodbold er på samme tid et smukt og forfærdeligt spil. Det kan millionvis af belgiere og japanere skrive under på.

De to nationers bedste fodboldspillere leverede mandag aften en af VM-slutrundens mest underholdende og dramatiske kampe, da de kæmpede om en plads i kvartfinalen.

Sensationen lurede, da Japan var i front med to mål i anden halvleg, men så leverede Belgiens træner Roberto Martinez en taktisk genistreg. Det vendte kampen på hovedet - og sikrede en sejr dybt inde i overtiden. Belgien vandt 3-2 og skal dermed møde Brasilien i VM-kvartfinalen.

Belgien-Japan 3-2 (0-0) Mål: 0-1 Genki Haraguchi (48.), 0-2 Takashi Inui (52.), 1-2 Jan Vertonghen (70.), 2-2 Marouane Fellaini (74.), 3-2 Nacer Chadli (90.) Belgien: 8 Japan: 7 Dommer: Malang Diedhiou (Senegal), 6

Men det tog sin tid for storfavoritterne fra Belgien at komme i omdrejninger i første halvleg. Da Eden Hazard og co. først fik fart i fødderne, kom Japan dog under et gevaldigt pres. Et pres, der varede 15-20 minutter og mindede om et skydetelt i Tivoli.

Med De Bruyne, Mertens, Carrasco og Hazard som de kreative aktører havde japanerne nok at se til. Japan forsvarede sig desperat, men uanset hvilken angrebsstrategi Belgien forsøgte sig med, resulterede det ikke i en scoring i første halvleg. Den gode periode var med andre ord uden udbytte – og det blev dyrt.

Anden halvleg var knap fløjtet i gang, før Japan i to omgange sendte chokbølger gennem Rostov Arena.

Belgierne var ellers blevet advaret et par gange i første halvleg, for det høje belgiske pres frigav masser af plads i rummet bag forsvarslinjen. Det formåede japanerne ikke at omsætte til mål i de første 45 minutter, men tre minutter efter pausen lykkedes det.

Genki Haraguchi modtog en fin aflevering i dybden i højre side. Først tøvede han lidt i sin mand-mand-situation, men så sparkede han hårdt mod det lange hjørne. En vidunderlig afslutning – og Japan i front. Haraguchi spurtede ud mod bænken for at juble med sine holdkammerater, der hoppede rundt i ustyrlig jubel.

Glem det, syntes kaptajn Hazard at tænke, da han kort tid efter svarede igen med et brag af et skud. Bolden ramte dog stolpen. Og mon ikke de fleste tilskuere i Rostov ved Don havde på fornemmelsen, at det var den første afslutning af mange i jagten på en belgisk udligning?

Men stik mod spil, chancer og logik øgede Japan i stedet føringen. Det belgiske forsvar var alt for afventende over for Takashi Inui, som fra kanten af feltet leverede et præcist langskud uden chance for Thibaut Courtois.

Belgien var rystet. Chokeret. Efter tre sejre (og ni scoringer) i tre gruppekampe og en stime på 22 landskampe uden nederlag stod stjerneparaden pludselig og stirrede direkte mod et overraskende VM-exit.

Landstræner Roberto Martinez reagerede ved at skifte Marouane Fellaini og Nacer Chadli på banen. Det skulle vise sig at være en genial beslutning.

Indskiftningerne tændte en gnist i det belgiske hold, som tog det første skridt mod et comeback med små 20 minutter igen. Det kunne belgierne dels takke Eiji Kawashima for. Japans keeper placerede sig helt forkert på målstregen. Helt forkert. Det kostede en reducering, idet Jan Vertonghens hovedstød sejlede over i det lange hjørne.

Belgien styrtede tilbage på egen banehalvldel for at genoptage spillet, og fem minutter senere kom den forløsende udligning.

Den 194 cm høje Marouane Fellaini fik serveret et glimrende indlæg fra Eden Hazard, og så gjorde den udskældte Manchester United-spiller det, han er bedst til. At bruge sin pande. Meget kan siges om boldspilleren Fellaini, men faktum er, at han altid - og mod alle modstandere i verden - kan skabe ravage i kraft af sit kompetente hovedspil.

Belgien vadede i chancer, og i kampens allersidste minut - dybt inde i overtiden - gjorde holdet det utrolige. Efter et hjørnespark løb belgierne en perfekt kontra, og bolden havnede til sidst hos Nacer Chadli. Den anden indskifter.

Han scorede til 3-2 og sendte dermed Belgien i VM-kvartfinalen efter en kamp, som man vil huske mange år frem - i både Japan og Belgien.