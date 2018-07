Hvem er mest populær? VM-holdet er i hård kamp med håndboldherrerne

Det var topfodbold fra sin bedste - og værste side.

Kasper Schmeichel og fodboldlandsholdet gjorde søndag aften, hvad det kunne i VM’s ottendedelsfinale, men efter en spændende straffesparkskonkurrence røg holdet ud af turneringen.

VM-kampen slog dansk seerrekord og var ifølge en af rettighedshaverne – DR – det mest sete tv-program i fire år kun overgået af Eurovision og EM-håndbold i 2014.

Ifølge landets største analyseinstitut Gallup overværede knap 2,1 mio. seere kampen fra tv-skærmen.

»Det er utroligt flot, og vi er rigtig glade for at kunne samle danskerne på den måde,« siger Anders Kern Boje, der er underdirektør og ansvarlig for sporten i DR til dr.dk.

Interessen for fodboldlandsholdet har i de seneste uger været massiv, men det er ifølge tal fra Gallup ikke ensbetydende med, at den ene seerrekord efter den anden er blevet slået – og slet ikke hvis man sammenligner med et af Danmarks øvrige populære landshold.

Kvindehåndbold lokker flere folk i hallen Den danske kvindeliga i håndbold havde i denne sæson det højeste tilskuerantal i syv år. Men hvilken rolle spiller fribilletterne?

Faktisk har Mikkel Hansen og co. fra håndboldlandsholdet under januars EM-slutrunde i Kroatien haft flere seere end Schmeichel og co. i en lang række kampe.

Eksempelvis var der flere tv-seere til alle tre af håndboldherrernes indledende gruppekampe ved EM, end der var til den første danske VM-fodboldkamp i otte år. Til gengæld er to ud af fodboldlandsholdets fire VM-kampe i den samlede top fem mellem de to hold.

Her er oversigten for seertal for fodboldlandsholdet og håndboldlandsholdet kampe ved slutrunder i 2018:

VM i fodbold: 2,09 mio. til Danmark-Kroatien, søndag aften (DR 1) EM i håndbold: 1,64 mio. til Danmark-Sverige, fredag aften (TV 2) EM i håndbold: 1,51 mio. til Danmark-Tyskland, søndag aften (TV 2) VM i fodbold: 1,37 mio. til Danmark-Frankrig, tirsdag eftermiddag (DR 1) EM i håndbold: 1,33 mio. til Danmark-Slovenien, fredag aften (TV 2) EM i håndbold: 1,33 mio. til Danmark-Spanien, onsdag aften (TV 2) EM i håndbold: 1,26 mio. til Danmark-Tjekkiet, mandag aften (TV 2) EM i håndbold: 1,26 mio. til Danmark-Ungarn, lørdag aften (TV 2) EM i håndbold: 1,25 mio. til Danmark-Frankrig, søndag aften (TV 2) EM i håndbold: 1,22 mio. til Danmark-Makedonien, onsdag aften (TV 2) VM i fodbold: 1,21 mio. til Danmark-Peru, lørdag aften (TV 2) VM i fodbold: 0,94 mio. til Danmark-Australien, torsdag eftermiddag (TV 2)

Kilde: TNS Gallup