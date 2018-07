Toni Kroos, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andres Iniesta – og Christian Eriksen, selvfølgelig.

Én efter én er klodens store fodboldstjerner blevet ekspederet ud af denne sommers VM-slutrunde, inden turneringens allerstørste kampe er blevet spillet. Men Neymar, ja, han er stadig at finde i en by i Rusland.

For selvfølgelig var det Neymar, der indtog hovedrollen, da Brasilien sendte Mexico ud af turneringen med en sejr på 2-0. Sejren sikrede brasilianerne en billet til fredagens kvartfinale mod enten Belgien eller Japan, mens Mexico for syvende gang i træk måtte forlade VM i ottendedelsfinalen.

Brasilien-Mexico 2-0 (0-0) Mål: 1-0 Neymar (51.), 2-0 Roberto Firmino (88.) Brasilien: 6 Mexico: 4 Dommer: Gianluca Rocchi (Italien), 7

Var der så tale om berusende og bevægende brasserbold?

Nej, egentlig ikke, men det var effektivt. Specielt efter pausen. Første halvleg var skuffende, hvor især Neymar og Coutinho virkede ugidelige. De trissede i perioder rundt på Mexicos banehalvdel med attituder, der stod i skærende kontrast til den vildskab, som Kasper Schmeichel og Simon Kjær viste søndag aften.

Jævnligt forsøgte de at finde de små rum mellem kæderne, men alt for ofte var det brasilianske opspil for langsomt. Stjernerne blev ikke sat i ordentligt i scene, og derfor var det for let at forsvare for Mexico, der modsat flere brasilianere virkede tændte og ærgerrige i kampens indledning.

PSV-raketten Hirving Lozano udfordrede eksempelvis igen og igen det brasilianske forsvar. Den 22-årige mexicaner har leveret en flot slutrunde, og det var tydeligt, at den unge mand havde selvtillid. Konstant driblende, konstant med øje mod mål. Men skabte han så store chancer? Nej, for Brasiliens jerndefensiv, der blot har lukket ét mål ind i hele 2018, fik blokeret et par gange i sidste øjeblik.

De mexicanske fans satte stemningen på det nybyggede Samara Arena, og da lydniveauet blandt de knap 45.000 steg i løbet af første halvleg, var det, som om at Brasilien tog et ordentligt greb om kampen i protest. Både Willian, Gabriel Jesus, Neymar og Coutinho havde et par fine muligheder, men det var først efter pausefløjtet, at forløsningen kom.

Neymar scorede til 1-0 for Brasilien. Foto: Benjamin Cremel

Hovedpersonen var selvfølgelig Neymar. Den rolle indtager han ofte. Om det er for sin vidunderlige evne til at behandle en fodbold, for sine teatralske og utroværdige rullefald eller for sine skøre frisurer (sidstnævnte har den franske legende Eric Cantona i øvrigt gjort meget grin med), ja, så er Neymars navn altid i overskrifterne.

Seks minutter inde i anden halvleg modtog superstjernen bolden i venstre side af banen. Han driblede på tværs og efter et par skudfinter, overgav han bolden med hælen til Willian i det, der lignede en form for et centerkryds i håndbold. Willian ræsede mod baglinjen. Derfra afleverede han smart bolden ind for fødderne af Neymar, der prikkede bolden i det tomme mål. En tydelig forløsning for de firedobbelte verdensmestre.

Brasilien er det eneste land, der har deltaget ved samtlige VM-slutrunder. 21 i alt er det blevet til, men Mexico er med 16 slutrunder også rigtig godt med. Fem af de slutrunder har i øvrigt været med Rafael Marquez på holdet. Den 39-årige veteran startede på banen mandag eftermiddag, men blev udskiftet i pausen uden at levere det store aftryk.

Kommentar: Hareide viste sig som en mesterlig taktiker, og nu får han for alvor fingrene i den gyldne generation Åge Hareide viste ved VM sine styrker som pragmatiker og en nådesløs holdudtager.

Det gjorde Gabriel Jesus til gengæld. Brasiliens frontangriber var i øvrigt ikke født, da Rafael Marquez fik landsholdsdebut i 1997, men sammen med Willian satte Jesus liv i de gulblusede brasilianeres kontrafase. Det kastede flere gode chancer af sig, men hver gang stod Ochoa godt placeret i kassen.

I håbet om at gentage guldtriumfen fra OL i 2012, hvor mexicanerne slog Brasilien i finalen, kastede Mexico alt frem til sidst. Men taktikken gav bagslag. Neymar slog kontra og serverede elegant bolden for Roberto Firmino, der lukkede opgøret til 2-0 kort før tid.