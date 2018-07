Udlandet om Schmeichel: Han kan rejse hjem som helt og »holde hovedet meget højt«

Danmark fik en drømmestart, men det var Kroatien, der lo sidst, efter søndagens opgør ved VM i fodbold.

Det både begyndte og sluttede højdramatisk, og i sidste ende trak Danmark en billet hjem fra Rusland efter at have tabt straffesparkskonkurrencen mod Kroatien. Ikke desto mindre løb den danske målmand, Kasper Schmeichel, både med Fifas officielle titel som kampens spiller og efterfølgende med mange af roserne i de internationale såvel som på sociale medier.

»Kasper Schmeichel tager hjem som helt uanset,« skriver ESPN, der giver Schmeichel karakteren 10 ud af 10 for overhovedet at bringe sit hold i nærheden af kvartfinalen med sine mange redninger på straffespark.

Danske aviser hylder landsholdet efter VM-exit

Metro konstaterer, at en heroisk Schmeichel »leverede en fantastisk redning«, da han blokerede Luka Modrics straffespark og »bevarede sit lands håb«.

På sociale medier møder Schmeichels indsats anerkendende nik fra tidligere kollegaer. Heriblandt den tidligere engelske angrebslegende Gary Lineker:

»At redde tre straffespark og stadig ryge ud af VM er mere end brutalt,« konstaterer han, mens landsmanden David Preece, pensioneret målmand, mener, at Schmeichel burde lov til at gå videre i kvartfinalen alene.

Schmeichel: Vi havde muligheden for at vinde VM

Den tidligere norske landsholdsspiller Jan Aage Fjortoft konstaterer, at den danske målmand har skabt sig et navn med sin indsats.

»Kasper Schmeichel er ikke Peters søn. Peter er nu Kaspers far,« skriver den tidligere spiller på Twitter med henvisning til Peter Schmeichel, der selv blev kåret som verdens bedste målmand i '92 og '93.

Kasper Schmeichel is not Peter’s son.



Flere medier havde på forhånd spået en overkommelig og komfortabel kroatisk sejr. Heriblandt Sky Sport, der gættede på et 0-2-nederlag til Danmark. Også her anerkender man målmandens indsats.

»Danijel Subasic var den vindende målmand, som reddede straffespark fra Eriksen, Schöne og Jørgensen - men selvom det vil være en lille trøst, får Schmeichel titlen (som kampens spiller, red.). Som et godt eksempel på Danmarks kampånd holdt han nerverne i ro for at redde Modrics straffespark langt inde i ekstratiden og viste bagefter heltemod i straffesparkskonkurrencen, selvom det i sidste ende var forgæves,« skriver Sky Sport.

Internationale medier forudser »komfortabel« kroatisk sejr: Danmark udspillet i alle kampe

Independent mener, at Danmark vandt det taktiske spil, og at danskerne var »modige«. Selvom man udråber Kroatiens Ivan Rakitic som kampens helt, får den danske målmand et stort skulderklap i avisens kampreferat.

»Schmeichel kan holde hovedet meget højt,« skriver mediet og fortsætter »han gjorde alt, han kunne, for at give holdet dets bedste chance for at komme videre til næste runde, men de kunne bare ikke klare det.«

Danmark er tidligere blevet kritiseret for at spille kedelige kampe ved VM - som ved den for begge hold bekvemme 0-0-kamp mod Frankrig. Men det kunne man ikke beskylde holdet for denne søndag, konstaterer man hos BBC.

Øv med øv på: Men en spiller var fremragende

»Omend de (danskerne, red.) formentlig forlader VM på et stadie, der svarer til deres evner,« skriver det britiske medie.

Hos The Guardian var man ikke blæst bagover af det danske hold over en bred kam. Men heller ikke over kroaterne, som ifølge mediet spillede »mærkeligt passivt«.

»Danmark var ikke ligefrem Danish Dynamite, som det har været overskriften for deres slutrunde. Åge Hareide havde lovet, at man ville komme til at se et »anderledes Danmark«, men det var mere af det samme. En kompakt affære med masser af defensiv disciplin, hvor det lykkedes at nulstille truslerne fra Luka Modric og Ivan Rakitic,« skriver The Guardian.