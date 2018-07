Schmeichel: Vi havde muligheden for at vinde VM

Kasper Schmeichel mener, at fodboldlandsholdet kunne have vundet VM, hvis holdet havde haft heldet og vundet søndagens VM-ottendedelsfinale, der endte med et dansk nederlag til Kroatien efter straffesparkskonkurrence.

- Man skal ikke stille op i en turnering, hvis man ikke tror, at man kan vinde. Vi kunne have mødt Rusland i kvartfinalen, og der er mange store hold, som er faldet på det her stadie, og vi ville have haft mulighederne.

- Vi havde ikke heldet mod Kroatien, men hvem ved, hvor langt vi kunne være nået, hvis vi havde haft det, siger Kasper Schmeichel.

- Det tager nok et stykke tid at komme sig, og så er sæsonen pludselig i gang igen.

Eriksen: Vi svigtede Schmeichel

Målmanden var helten i den forlængede spilletid, da han ved stillingen 1-1 reddede et straffespark med fem minutter tilbage.

I straffesparkskonkurrencen reddede han yderligere to spark, men det var ikke nok, da Christian Eriksen, Lasse Schöne og Nicolai Jørgensen brændte.

Schmeichel har ikke lyst til at sætte ord på sin egen pragtpræstation, men vil hellere rose holdet for generelt at have spillet en god kamp mod Kroatien.

- Som forsvar prøver vi at levere det samme hver gang, og vi er stadigvæk ubesejrede over 90 minutter i hvert fald. Vi formåede at spille op med et hold, som har gjort det rigtig godt ved VM, siger Schmeichel.

Øv med øv på: Men en spiller var fremragende

Selv om Danmark forlader VM på en bitter måde, er der grund til at forlade slutrunden med rank ryg, mener målmanden.

- Jeg står tilbage med en følelse af stolthed. Ikke kun af holdet på banen, men af holdet bag holdet og af de spillere, som ikke spiller, men stiller op til træning hver eneste dag og giver alt, hvad de har.

- Tingene kører på skinner, når man spiller, men dem, der ikke er på holdet, er ligeså meget væk fra deres familier, og de får ikke ligeså meget anerkendelse for alt det, de gør.

- Det gælder også staben bag holdet, fysioterapeuter, tøjmænd, alle. Jeg er rigtig stolt af dem, og de fortjener lige så stor ros som alle spillerne, siger Schmeichel.