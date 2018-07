"Zanka": »Jeg er først og fremmest stolt«

Et mål i ordinær spilletid af Mathias "Zanka" Jørgensen var ikke nok til at sikre Danmark en kvartfinaleplads i søndagens opgør mod Kroatien, der sendte de danske drenge ud af VM efter straffesparkskonkurrence.

Trods stor ærgrelse er Mathias "Zanka" Jørgesen dog stolt på sit holds vegne.

»Det er en underlig følelse, men først og fremmest er jeg utrolig stolt af kampen i dag,« udtaler han til DR1 og uddyber:

»Jeg synes klart, at vi er det bedste hold. Vi har overtaget. At ryge ud på den her måde er det værste i fodbold.«

Allerede efter 58 sekunders spil satte Mathias "Zanka" Jørgensen bolden i nettet og bragte Danmark foran 1-0. Selv beskriver han aktionen som heldig.

»Det er en pisseheldig målsituation. Delaney spiller den ned foran mig, og så tænker jeg, at jeg skal forsøge at få bolden ind mellem nogle ben,« siger han og fortsætter:

»Vi havde håbet på at holde føringen bare fem minutter, så var der muligvis kommet mere ro på kampen.«

"Zanka" uddeler desuden ros til målmand Kasper Schmeichel.

»Vi har den bedste målmand i dag,« tilføjer han.