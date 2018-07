William Kvist stopper på det danske landshold

Den danske midtbanespiller William Kvist stopper på landsholdet efter VM-nederlaget til Kroatien.

William Vitved Kvist Født: 24. februar 1985 (33 år) i Aarhus.

Bopæl: Frederiksberg. Flyttede som otteårig fra Rønde på Djursland til Vanløse.

Position på banen: Defensiv midtbanespiller. Har tidligere i karrieren spillet kampe som kantspiller på midtbanen og højre back.

Nuværende klub: FC København.

Landskampe/mål: 81/2.

Landsholdsdebut: 22. august 2007 i Aarhus, hvor Danmark tabte 0-4 til Irland i en testkamp. Fra begyndelsen af anden halvleg kom Kvist ind i stedet for Kasper Bøgelund.

Superligakampe/mål: 268/8.

Superligadebut: 23. april 2005 kom han ind til det sidste kvarter i stedet for Ole Tobiasen i FC Københavns 2-0-sejr over FC Nordsjælland. Begge mål blev scoret, efter at Kvist kom på banen.

Pokalhelt: I både 2009 og 2016 blev William Kvist matchvinder i pokalfinalen for FC København. Han scorede sejrsmålene mod henholdsvis AaB og AGF.

Tidligere klubber som professionel: Stuttgart, Fulham og Wigan. Kilder: DBU's landsholdsdatabase, Transfermarkt og Superstats. Kilder: DBU's landsholdsdatabase, Transfermarkt og Superstats.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

- VM 2018 blev det sidste for mig i landsholdstrøjen. Tak for mange gode år til spillere, trænere, ledere og fans. Har altid elsket at synge nationalmelodien med jer. Jeg gjorde mit bedste, skriver han.

William Kvist nåede 81 kampe i den danske landsholdstrøje. Han scorede to mål.

Hans sidste kamp blev Danmarks første gruppeopgør ved VM-slutrunden, hvor Kvist brækkede et ribben, punkterede en lunge og måtte udgå i 1-0-sejren over Peru.

Kvist vendte hjem til Danmark for at blive undersøgt, men tog retur til VM-lejren i Rusland, da han havde det bedre. Han nåede dog ikke at komme i kamp igen efter sin tilbagekomst.

Heller ikke i søndagens ottendedelsfinale mod Kroatien, hvor Danmark på yderst dramatisk vis blev sendt ud af VM-slutrunden.

Kroatien slog Danmark 3-2 i straffesparkskonkurrence efter 1-1 i ordinær kamp. Men altså uden Kvist på banen.

Kvist fik sin debut for Danmarks landshold i en venskabskamp mod Irland i 2007. Fra begyndelsen af anden halvleg kom Kvist ind i stedet for Kasper Bøgelund i den kamp.

Foruden FC København, hvor han i dag spiller, har han tørnet ud for Stuttgart, Fulham og Wigan gennem sin professionelle karriere.

Danmark-Kroatien i billeder: To scoringer på fire minutter, forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence

Den 33-årige midtbanespiller er kendt for at gå lidt længere end de fleste andre fodboldspillere.

Faktisk har han gennem karrieren investeret omkring 2,5 millioner kroner på at udvikle sig og optimere krop og hoved til at klare de udfordringer, han er stødt på.

- Jeg har set det som en rigtig god investering. For hver eneste krone, jeg har brugt, har jeg formentligt fået mere tilbage igen, sagde William Kvist for nylig.

- 2,5 millioner er et meget godt estimat, men det er nok ikke nøjagtig på kronen.