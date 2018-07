Kasper Schmeichel reddede et straffespark i den forlængede spilletid og to i straffesparkskonkurrencen, men den danske keeper kunne ikke forhindre et dansk VM-exit.

Da Kroatiens Ivan Rakitic scorede til 3-2 som sidste skytte, var nederlaget nemlig en realitet. Men Danmark havde fortjent bedre, mener Schmeichel.

- Det hele er lidt noget lort lige nu. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, siger den danske målmand til DR.

- Vi har lagt så meget i det og får ingenting ud af det. Jeg synes, vi havde fortjent at vinde, også i ordinær spilletid. Vi havde de bedste chancer, og jeg synes, vi var klart bedre, siger Kasper Schmeichel.

Danmark var godt med i store dele af kampen og dominerede også i perioder. Derfor bliver det også sværere at komme over, mener den danske keeper.

Danmark-Kroatien i billeder: To scoringer på fire minutter, forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence

- Det gør vi nok ikke lige nu. Der går nok et stykke tid. Men sådan er fodbold, siger Kasper Schmeichel.

Danmark slutter VM-slutrunden med en sejr, to uafgjorte og et nederlag i straffesparkskonkurrencen til Kroatien.

Den sidste præstation var faktisk den bedste, selv om Danmark endte som taber, mener anfører Simon Kjær.

- Vi spillede en god, kontrolleret kamp. Og deres mål kom efter en tilfældighed, siger en ærgerlig Kjær til DR.

- Det er satme hårdt at sige farvel på denne måde, især når vi har en så fremragende målmand, siger anføreren.

Kjær var en af to danskere, der scorede i straffesparkskonkurrencen. Den anden var rutinerede Michael Krohn-Dehli.