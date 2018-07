Simon Kjær: »En hård skæbne«

De er begge altafgørende for deres landshold, men hvem er bedst?

Modric vs. Eriksen:

Åge Hareide mener, at VM-holdet har fulgt hans plan til punkt og prikke og røg ud på de mindste marginaler.

Kasper Schmeichel mener, at Danmark havde fortjent at slå Kroatien ud af VM trods nederlaget på straffespark.

»Den er hård at sluge.«

»Jeg synes, vi har et bedre fodboldhold end dem i dag. Men den følelse, jeg står med nu, det kan godt være, den er forkert. Men jeg synes, vi skulle have vundet i dag – også ud fra præstationen,« siger han og tilføjer:

»Nogle gange er det lidt et lotteri, når man når i de her straffesparkskonkurrencer. Det er marginaler, der afgør det.«

