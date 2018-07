Spansk landstræner: Hårfin grænse mellem sejr og nederlag

Interessen for VM i fodbold er enorm. Men hvorfor appellerer netop fodbold til så mange af os? Tempoet og scoringsraten er lavere end i de fleste andre boldspil. Og uden for banen kaster sager om skatteunddragelse, hvidvask og korruption et tvivlsomt lys over spillet. Alligevel overgår fodbold alle andre sportsgrene i popularitet. Vi har talt med fire fodboldentusiaster om spillets stærke fascinationskraft.