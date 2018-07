Så gik den ikke længere. Efter svage præstationer i op imod de seneste fem landskampe, har landstræner Åge Hareide valgt at sætte Pione Sisto på bænken til Danmarks VM-ottendedelsfinale mod Kroatien. I stedet for ham spiller Yussuf Poulsen, der havde karantæne i seneste kamp.

Martin Braithwaite er i Danmarks startopstilling mod Kroatien, ligesom han var det mod Frankrig. AP Foto/Antonio Calanni

Dermed satser Åge Hareide på fart på kanterne med Yussuf Poulsen og Martin Braitwaite samt kraft hos angriberen ved at vælge Andreas Cornelius til pladsen som den såkaldte 9’er. Han skal jagte de høje og de løse bolde og presse Kroatiens midterforsvar, som sandsynligvis består af Dejan Lovren fra Liverpool og Domagoj Vida med mohikanerfrisuren. Cornelius har ikke scoret for landsholdet siden kampen mod Polen i september sidste år.

Den helt store overraskelse i Danmarks startopstilling er dog, at Jonas Knudsen erstatter Jens Stryger Larsen som venstre back. Knudsen har slet ikke spillet ved dette VM.

På lørdagens pressekonference meldte Åge Hareide, at alle spillere var klar til kampen. Det vil sige inklusiv William Kvist, selv om det kun er 15 dage siden, at han brækkede et ribben og punkterede en lunge i kampen mod Peru. I stedet for at satse på at Kvist er helt klar igen, har Hareide igen valgt Andreas Christensen som den defensive midtbanespiller med Thomas Delaney og Christian Eriksen foran sig. Det betyder også, at Mathias ’Zanka’ Jørgensen får genvalg i midterforsvaret ved siden af Simon Kjær.

Danmark (4-3-3): Kasper Schmeichel – Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Jonas Knudsen – Andreas Christensen, Christian Eriksen, Thomas Delaney – Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite