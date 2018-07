Danmark-Kroatien i billeder: To scoringer på fire minutter, forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence

De er begge altafgørende for deres landshold, men hvem er bedst?

Modric vs. Eriksen:

Åge Hareide mener, at VM-holdet har fulgt hans plan til punkt og prikke og røg ud på de mindste marginaler.

FC København-spilleren har spillet sin sidste kamp for det danske fodboldlandshold, meddeler han.

Kasper Schmeicel reddede to straffespark under straffesparkkonkurrencen, men det var ikke nok. Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix

Danskerne jublede under straffesparkskonkurrencen. Foto: Gregorio Borgia/AP

Christian Eriksen over for Luka Modric. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanix

Yussuf Poulsen i aktion mod kroatiske Ivan Strinic. Poulsen var undervejs i kampen med til at skabe flere chancer til danskerne. Foto: Darko bandic/AP

Andreas Cornelius forsøgte at udfordre Domagoj Vida, før danskeren blev skiftet ud i 2. halveg. Foto: Jewel Samad/Ritzau Scanpix

Kroatien var tæt på scoring, da Dejan Lovren efter godt 40 minutters spil forsøgte at heade bolden ind i det danske mål. Foto: Darko Bandic/AP

Kampen bød på flere redninger fra Kasper Schmeichel. Den danske målmand havde bl.a. tre redninger i træk under et kroatisk angreb i 1. halvleg. Foto: Gregorio Borgio/AP

Kampen bød på flere redninger fra Kasper Schmeichel. Den danske målmand havde bl.a. tre redninger i træk under et kroatisk angreb i 1. halvleg. Foto: Max Rossi/Ritzau Scanpix

Her passerer Mathias "Zanka" Jørgensens skud Danijel Subašić i det kroatiske mål. Foto: Dmitri Lovetsky/AP

Efter under ét minuts spil satte Mathias "Zanka" Jørgensen bolden i kassen og sendte Danmark foran 1-0. Foto: Martin Meissner/AP

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her