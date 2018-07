Dansk midtbane skal matche Modric og frigøre Eriksen

Danmarks fodboldlandshold kommer på en vanskelig opgave i søndagens VM-ottendedelsfinale mod Kroatien i Nisjnij Novgorod.

Åge Hareide skal have fundet en plan for, hvordan han både får det bedste ud af Christian Eriksen og samtidig kan matche Kroatiens stærke midtbane, som ledes af Real Madrid-stjernen Luka Modric.

Han overvejer at ændre på opgavefordelingen, så Danmark kommer til at spille med to defensive midtbanespillere til at stække Modric og co., mens Christian Eriksen samtidig kan ligge i en mere fri rolle foran motorrummet.

- Vi kan vende trekanten den anden vej, så vi spiller med to defensive midtbanespillere for at lukke ned for Modric. Vi vil også prøve at få frigjort Christian i højere grad, end vi har prøvet at gøre under VM.

- Det har været tætte kampe, og i de indledende kampe har vi ikke fået sat spillet, som vi ønsker. Kan vi frigøre plads til ham, så vi kan bruge de egenskaber, han er dygtig til.

- Han har ofret sig for holdet ved at arbejde sindssygt hårdt i alle tre gruppekampe. Vi ønsker, at han skal udfolde sig på den store scene, og så skal vi give ham arbejdsmulighederne til at gøre det, siger Åge Hareide.

Gør Hareide alvor ud af den taktiske overvejelse, er det formentlig Thomas Delaney, der får en mere defensiv position end i gruppespillet.

De kan dit, de kan dat, men ... Kroaterne finder først ud af Danmarks styrke, når de sidder i et fly på vej hjem Ottendedelsfinalen bliver kun en god oplevelse for Kroatien før kampen. Ikke under den, skriver David Nielsen i denne VM-klumme.

Den danske midtbaneprofil skal spille over for en kroatisk tremandsmidtbane, der muligvis kun består af spillere fra Real Madrid og Barcelona: Luka Modric, Mateo Kovacic og Ivan Rakitic.

Men hvad den kroatiske midtbane har i teknisk snilde, mangler den måske i fysisk råstyrke. Det skal danskerne forsøge at udnytte, siger Thomas Delaney, der har ry for at være en hård nyser.

- Selvfølgelig skal vi bruge vores fysiske styrke, for det bliver ikke nemt at spille over for en topmidtbane i VM-regi. Men vi kan ikke bare smadre igennem, vi skal også prøve at fange dem. De er ikke så store, men derfor er de ikke dårlige, siger Delaney.