Kroatisk træner blæser til tålmodigt angreb mod Danmark

Det kræver stor tålmodighed at nedbryde Danmarks solide VM-defensiv, siger Kroatiens landstræner, Zlatko Dalic, før søndagens ottendedelsfinale mellem de to mandskaber.

Han satser derfor på, at lang tids kroatisk dominans vil kunne gøre forskellen på de to hold.

- Danskerne er solide, velorganiserede og ved hele tiden, hvordan de skal placere sig på banen, så der venter os en vanskelig kamp.

- Vi skal være meget forsigtige og sørge for, at vi ikke er utålmodige. Der bliver brug for tålmodighed hele kampen igennem, og vi skal vente på vores chancer.

- Med forsigtighed og tålmodighed mener jeg ikke, at vi ikke skal forsøge at score, men når vi forsøger, skal vi være tålmodige, så vi ikke kommer ud af balance, får et blackout og bliver straffet, siger Zlatko Dalic.

Kroatien er flere gange ved et europamesterskab blevet slået ud i den første knockoutkamp efter at have spillet sprudlende og aggressivt i gruppespillet for derefter at have skiftet til en mere tilbageholdende taktik.

- Det kommer ikke til at ske igen. Vi kommer for at vinde, og vi har ikke noget resultat, vi skal beskytte, siger Zlatko Dalic.

Efter gruppesejre over Nigeria, Argentina og Island er Kroatien blevet udpeget som et af slutrundens stærkeste hold indtil videre. Men gruppepræstationerne kan man ikke bruge til noget længere, siger Dalic.

- I gruppespillet har vi opnået noget og spillet godt, men det betyder ingenting, hvis vi ikke præsterer mod Danmark.

- Vores præstationer giver os tillid til egne evner, men det kan vi ikke hvile i, for der er et job, om skal udføres.

- Jeg har tiltro til mit hold, og det er rart at høre, at vi bliver anerkendt for vores præstationer i gruppekampene, men lad mig gentage, det betyder ingenting, hvis vi ryger ud, siger landstræneren.

Danmark-Kroatien begynder klokken 20.00 dansk tid.