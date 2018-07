Flyet, der skulle fragte kulturminister Mette Bock (LA) og 144 andre heriblandt flere af spillernes koner til Rusland for at se aftenens kamp mellem Danmark og Kroatien, har ikke fået landingstilladelse i København.

De går derfor - sammen med dele af DBU-toppen - glip af aftenens VM-ottendedelsfinale, der spilles i den russiske by Nisjnij Novgorod.

Det siger kommunikationschef Jakob Høyer fra DBU. Han siger, at selskabet bag, Jordan Aviation, vil betale omkostningerne, men at DBU kommer til at rejse en erstatningssag for at få dækket andre omkostninger.

Kroatisk træner blæser til tålmodigt angreb mod Danmark

- Vi havde bestilt busser, forplejning og en række andre ting til det her store selskab, så det er klart, at det er en del omkostninger, vi vil sende videre. Men jeg tror, at den største smerte i det her er de skuffede mennesker, der ikke kommer til VM-fest, siger han.

Jordan Aviation er ikke godkendt til at flyve i dansk luftrum og skulle derfor have særlig tilladelse på forhånd til turen, hvor selskabet skulle flyve VIP-gruppen ud og hjem samme dag.

Men det havde selskabet altså ikke fået på plads, og flyet kom derfor ikke af sted fra Moskva, hvor det skulle lette fra.

Gæsterne nåede at tjekke ind i Københavns Lufthavn, inden de fik meddelelsen om, at flyet ikke kom afsted.

Derfor er det også en kæmpe skuffelse, at de mange rød og hvid-klædte mennesker ikke kunne komme af sted for at se aftenens kamp, der fløjtes i gang klokken 20 dansk tid, mener Jakob Høyer.

- Så meget desto mere håber vi på en dansk sejr i aften, så vi kan arrangere en tur til kvartfinalen.

Hvis Danmark spiller sig i kvartfinalen, vil I så arrangere en ny tur med samme flyselskab?

- Vi vil meget gerne invitere minister, bestyrelse og vores kommercielle partnere til kvartfinalen, men det bliver med et andet selskab, det er jeg ret overbevist om, siger Jakob Høyer.