Mens de fleste har fri til at kunne heppe med, når Danmark møder Kroatien i ottendedelsfinalen kl. 20, så er der nogle, som bliver nødt til at være på arbejde.

Blandt dem ansatte ved Brand & Redning Sønderjylland. Derfor har de lagt et humoristisk opslag ud på Facebook, hvor de kommer med anbefalinger til god opførsel søndag mellem kl. 20 og 22.

»Undgå enhver form for madlavning hjemme (peanuts, chips og øl er ok). Institutioner med brandalarmanlæg bedes undlade at tilberede stegt flæsk, bacon o.lign. Lad være med at bruge din ukrudtsbrænder. Slap af, det er jo godt vejr. Tøm ikke grilkul ud i naturen eller affaldsbeholdere. Hold en pause med høst og ballepresning. Slap af, det er godt vejr. Smid ikke cigaretter ud af bilens vindue,« lyder det b.la.

Samtidig opfordres folk til at holde katten inden døre - og eventuelt fælde dens yndlingstræ inden kampstart.

»Grav ikke i haven, nær din naturgasledning. Skru tankdækslet godt fast, inden du kører fra tankstationen.«

Skulle man falde over et træ på vejen lyder det endvidere, at man ikke behøver at ringe efter hjælp.

»Tag det bare selv - vi siger det ikke til nogen.«

Opslaget slutter dog af med at forsikre om, at korpset naturligvis rykker ud, når man ringer.