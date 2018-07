»Vi skal videre til Sotchi. Det har jeg sagt til spillerne.« Landsholdet virker fast besluttet på ikke at lade det samme ske som i 2002 og 1986.

Situationen strammer til for Haas, da Romain Grosjean ikke scorer point. Men for Kevin Magnussen er holdkammeraten stadig en rival, der skal besejres.

Uruguay møder i kvartfinalen Frankrig efter lørdagens sejr over Portugal. Edinson Cavani scorede to mål.

Han deltog ikke i lørdagens træning, og fodboldforbundet nævner ikke noget om hans muligheder for at være med mod England.

- James Rodríguez har gennemgået en skanning i dag (lørdag, red.), og den viser, at han har pådraget sig et mindre ødem (hævelse som følge af væskeophobning, red.) i sit højre ben, men der har ikke været nogen muskelskader, meddeler forbundet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Colombias største stjerne, James Rodríguez, er ikke så slemt skadet som frygtet, og dermed stiger sandsynligheden for, at han kan stille op i tirsdagens kamp mod England i ottendedelsfinalen ved VM i Rusland.

Skanning viser, at James Rodríguez er sluppet for alvorlig skade, oplyser Colombias fodboldforbund.

