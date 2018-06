Uruguay-træner: Vi er her for at spille alle syv kampe

To scoringer af Edinson Cavani sendte lørdag Uruguay et skridt nærmere finalen, da holdet i ottendedelsfinalen slog Portugal 2-1.

Og holdet stiller sig heller ikke tilfreds, før det står i den afgørende kamp, fortæller landstræner Oscar Tabarez på pressemødet efter opgøret.

- Vi er her for at spille alle syv kampe - helt frem til finalen, og så må vi se, hvad der sker, siger han ifølge fifa.com.

Uruguay bragte sig tidligt foran i kampen mod Portugal. Efter syv minutter fandt Suarez angrebskollegaen Cavani, som sendte bolden i mål.

I anden halvleg udlignede Portugals Pepe, før Cavani med sin andet mål blev matchvinder. Det kunne dog være endt med forlænget spilletid, hvis Portugals Bernado Silva havde udnyttet en stor chance.

- Det var en svær kamp. Portugal havde mere boldbesiddelse, og vi var ofte på vores banehalvdel. Det havde været bedre for os at have bolden mere og spille tættere på deres mål.

- Men vi har et rigtig stærkt hold mentalt, og jeg er meget tilfreds, siger Tabarez.

Nu venter Frankrig i kvartfinalen for Uruguay. Franskmændene besejrede tidligere lørdag Argentina 4-3 og blev dermed klar til mødet med sydamerikanerne 6. juli.

Uruguays landstræner har stor respekt for den kommende modstander.

- De har nogle exceptionelle angribere i (Antoine, red.) Griezmann og (Kylian, red.) Mbappé. De er virkelig hurtige, siger Tabarez.

- Vi så i dag, hvor svært forsvarsspillerne har med at holde trit med Mbappé. Det bliver meget svært, konstaterer Tabarez.